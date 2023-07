Faltaba que Milei se sumara a la casta y lo hizo

Argentina. Julio 2023. Lo que le importa a la gente: no hay colectivos, hay piquetes número mil como el de empleados jerárquicos del Sarmiento que cortan las vías casi por deporte, tiros en las calles con el juez y el custodio, el policía que salva a la chica, y por supuesto, los precios. Y, desde luego, como diría Alfonsín, lo que parece importarle más que nada a la política: las listas, las candidaturas. Y encima: que las candidaturas se vendan, lo que abre sospechas de miedo: ¿habrá sido siempre así?

Entonces: ¿no será por esto que estamos como estamos, produciendo a rolete discursos que sí y que no y además hipocresías al por mayor de fotos y declaraciones de amor y de odio? 40 años de recuperación de la democracia y el pescado sin vender (pero los puestos políticos sí). Bolsonaradas en Jujuy. Y mejor ni hablemos de Chaco.

Massa, al fin candidato con bendición de Cristina, papisa del peronismo, a regañadientes, pero bendición al fin. Massa, que contra lo que aconsejaría el sentido común, asocia a Boudou, vicepresidente condenado por corrupción. Lo suma al mal desalojado Scioli y lo mismo al multipropósito Wado de Pedro. ¿Qué consultor y/o qué candidato cree en serio que los sapos tragados por los políticos son plato del gusto de la gente?

Cada vez vota menos gente. Se lo ha visto en estas elecciones casi semanales en provincias, intendencias. Y cada vez menos gente quiere contestar las encuestas. Hasta se enoja con los encuestadores. En horas se alabará la soberanía energética de un gasoducto terminado en tiempo récord, pero empezado con atraso récord después de perder miles de millones de dólares en importaciones. Otro mito de ocasión. La política busca el éxito, no la verdad. El peronismo/kirchnerismo tendrá ahí su foto para mostrar unidad. Quizás Fernández, Cristina, Massa, quizás la foto. Hay que ver si sale y cómo sale. Pero todos encantados con esa artificialidad. Es lo máximo que pueden mostrar: fotos.

Milei, de pronto, de tanto ir para arriba, ahora va para abajo. ¿Sigue vigente eso de Cristina de los tercios, presentados como iguales, otra martingala para distraídos? Tal vez casi sin poder creerlo, el casi marginal Milei pudo autopercibirse presidenciable, desparramando a los nunca nuevos conocidos de siempre.

Tuvo que hacer un casting nacional para elegir a miles de candidatos. No es nada fácil gestionar semejante paquete político sin contar con recursos y estructura ni experiencia. Y es imposible si lo que manda es el caos. Algunos de los propios lo denuncian por la descarada venta de lugares en las listas. Milei termina revolcándose en la mugre que se había empeñado en denunciar.

Se le rebelan los que le iban a armar la campaña arrasadora. Uno es Carlos Maslatón, al que corrió para colocar a su hermana Karina y a Kikuchi, el hábil ex vocero de Cavallo. Maslatón reclamó entonces ir a una interna pero acabó abandonando el barco. Este viernes le contó al fiscal federal Ramiro González que Milei seleccionaba candidatos según el dinero que le aportan. Como Massa, como Boudou (otra vez de moda), Maslatón es otro nacido en la Ucedé.

Se le fue a Milei con portazo y no a cualquier lado, sino a la peor vereda del cristinismo, la de Cristóbal López y De Sousa, la de C5N, lo que no le impide seguir declarándose un libertario de pura cepa aunque no massista, pese a que si de alguien está cerca es de Massa, con quien mantiene relación desde la compartida militancia en la Ucedé. ¿Que no se entiende bien? Sí que se entiende.

Abramos el archivo. Una vez, muchacho agresivo con Upau, de los universitarios liberales de Alsogaray, Maslatón se trenzó en Derecho con el radical Rosenkrantz, el hoy juez de la Corte. Y se desafiaron a intercambiar opiniones a trompadas, eso sí, en el estacionamiento de la facultad. Las versiones coinciden aunque las palabras puedan no ser las exactas: Maslatón, a último momento, dijo que no iba a pelear y pidió que en su lugar estuviera Guillermo Vattuone, ahora abogado asesor del Pro y próximo a Ritondo. Así cualquiera es guapo. Vattuone, rugbier grandote y ex liceísta del Ejército, era el único pesado que tenían los de Upau.

Relacionado con los israelíes, Maslatón hizo fortuna con una indemnización en Estados Unidos y después con el negocio de las criptomonedas. Vive con su mujer, empleada en la Magistratura, en el noveno piso del exclusivo edificio Kavanagh, donde también tiene otro departamento en el primer piso, con terrazas, que dice compró para usarlo como un country privado.

En síntesis, Milei quedó embretado en una crisis de esa casta que dice despreciar. Como Maslatón, es habitual interlocutor de Massa, que se preocupó por hacerle la vida fácil en Diputados. Su principal relación kirchnerista era Insaurralde, ex intendente de Lomas y jefe de gabinete de Kicillof, que dicen fue su primer aportante económico. Insaurralde maneja la plata del juego en la Provincia.

Milei le quita o le quitaba votos principalmente a Juntos. El gobierno necesita mantenerlo vivo ¿A quién favorece su caída? No se sabe aún. El voto más ideológico puede caer en Bullrich. Pero más importante, el de la bronca de jóvenes y no sólo jóvenes seducidos por su discurso antisistema, está por verse adónde irá. Por ahora, subirán los no sabe/ no contesta en las encuestas.

Afuera campeaba el silencio de los colectivos ausentes hasta que Massa, ministro de otro ramo, anunció que arregló el paro y, de paso, le cargó la factura a Larreta. Pero sigue, incesante, molesto, el invariable ruido político de los últimos tiempos, que Milei acaba de aumentar: en Juntos se enojan y lo hacen notar y en el Patria dicen que no están enojados, aunque se nota. Todos enojados nunca triunfaremos.