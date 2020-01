Farmacéuticos denuncian a laboratorios por los altos costos de medicamentos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) denunció a los laboratorios por “el extraordinario aumento de los precios en los remedios” y advirtieron sobre “la magnitud del poder” que mantienen estas entidades con un aumento sideral en remedios de nueva generación.

El secretario general del gremio, Marcelo Peretta, explicó que esta situación “se expresa en la obligación solidaria de las obras sociales, las prepagas y el propio Estado si un paciente no puede afrontar el precio de un fármaco”.

En este sentido, el ministro de Salud, Ginés González García confirmó su preocupación debido a la cantidad de amparos que se presentan diariamente en el Estado a raíz de medicamentos con precios muy elevados. Los remedios de nueva generación son 50 o más veces más caros que los de vieja generación.

“Las obras sociales también reciben amparos millonarios, por lo que están obligadas a cubrir tratamientos de elevado precio, y si el agente del seguro médico demora unos días para abonar el remedio, sus cuentas bancarias son embargadas y les toman el dinero. Se trata de un disparate, ya que esa plata es de los trabajadores”, remarcó Peretta.

Al mismo tiempo, el dirigente explicó que cuando un paciente presenta la imposibilidad de afrontar el pago de un medicamento de alto precio los laboratorios recurren a la justicia y a través de “trámites express” obtiene la razón y el propio Estado debe hacerse cargo.

“Las farmacéuticas imponen su condición dominante y financian a la política con presupuestos para lobby superiores al de petroleras y tabacaleras. Esas cajas se nutren del elevado precio de venta de los productos sanitarios. La discusión no es si debe o no cubrirse el remedio sino qué precio tiene ese producto, sujeto a no a cobertura”, concluyó el referente de los farmacéuticos y bioquímicos.

