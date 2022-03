Fauci advirtió un inminente aumento de contagios de coronavirus

Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos y asesor del Gobierno del presidente Joe Biden, advirtió este viernes que los casos de coronavirus en el país probablemente aumentarán en las próximas semanas, aunque aclaró que no generarían mayor cantidad de muertes ni hospitalizaciones.

Durante las próximas semanas, Estados Unidos debería esperar una suba en los contagios de la variante BA.2 (una cepa de ómicron más transmisible), refirió el facultativo a la cadena local ABC News.

«No me sorprendería si en las próximas semanas vemos algo como un aplanamiento de nuestra disminución y tal vez incluso un aumento», agregó.

La predicción del especialista se basa en conversaciones con colegas en el Reino Unido, que actualmente está experimentando un «despertar» en las infecciones.

