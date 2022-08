Feinmann: «Si me llega a pasar algo, hago responsable a Roberto Navarro, a Cristina Kirchner y a todo el gobierno”

En la mañana de hoy, Eduardo Feimann respondió al aire las críticas y mensajes amenazantes que lanzó Roberto Navarro en contra suya y de otros colegas como Jonatan Viale, Luis Majul y Jorge Lanata. El periodista de El Destape Radio, dijo en su programa “algo tenemos que hacer para frenarlos”. Feimann, por su parte, consideró: “lo que dijo es una incitación a la violencia y a cometer delitos, a que vengan a pegarnos o a matarnos”.

En su editorial, Navarro dijo: “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara”. Y agregó: “El estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”.

Al respecto, Eduardo Feimann respondió: “Creo que hay una desesperación ante las toneladas de pruebas que desnudan lo que es el Kirchnerismo. Se les está cayendo el relato y ahora intentan tapar eso incitando a fanáticos a que salgan a parar a ciertos periodistas como Jorge Lanata, Majul, Leuco y yo. Periodistas que lo único que estamos haciendo es describir los delitos de Cristina Kirchner y mostrar las intervenciones del Fiscal Luciani”.

El periodista de Radio Mitre agregó: “Hay una cierta mafia que empezó a operar a plena luz y nada es casual, todo tiene que ver con el mismo actor intelectual: el Kirchnerismo. Primero la Cámpora amenazó a los jueces, ayer Navarro contra periodistas que mostramos lo que pasa”. Luego de eso, expresó que él no tiene el objetivo de “hacerse la víctima”, pero responsabilizó a Navarro y al gobierno, si le llegara a pasar algo. “Si me llega a pasar algo a mí, a mi familia, a Lanata, a Viale, a Leuco, Majul y sus familias, yo hago responsable al señor Roberto Navarro, a Cristina Fernández de Kirchner y a todo el gobierno”, expresó.

Luego de eso, el conductor pidió que pasaran un fragmento del editorial de Navarro y al finalizar dijo: “Señor ENACOM, ¿va a tomar cartas en el asunto? ¿Es gratis agredir de esta manera? ¿Es gratis incitar a matar? ¿Incitar a la violencia en un medio de comunicación es gratis en este país? ¿Algún fiscal se hará cargo de esta incitación pública a la violencia?”. También agregó que ante lo ocurrido, “el gobierno no dice absolutamente nada. Los funcionarios oficialistas hacen un silencio atronador frente a este hecho, que conocen desde ayer”.

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann respondieron a Navarro

Ayer, en el pase de sus programas de LN+, los periodistas Viale y Feimann respondieron a Navarro. El primero de ellos dijo: «Avisen cuándo es el escrache. Fuera de joda, esto es incitación a la violencia. Lo que denota es una desesperación tremenda. Están apretando por todos lados, ¿no? «

Feinmann añadió: «En otro medio leí que el periodista dijo que somos como la dictadura. Será que no deben querer que mostremos, que contemos, que informemos en la causa de Cristina. Qué sé yo, no sé. No querrán que Lanata le haga una nota a la arrepentida de Milagro Sala mostrando cómo la señora afanaba. No sé». «Les desespera la libertad, les desespera la información», opinó Viale y su colega agregó que «Les encanta hacer periodismo de periodista. Lo hacía 678 pero ahora como es programa no existe, existen otros pequeños programas donde se hace exactamente eso».

Para concluir, Jonatan Viale señaló: «El apriete es un modus operandi típico del kirchnerismo. Lo están haciendo con Luciani, lo están haciendo con los jueces que juzgan a Cristina, lo están haciendo con periodistas. Miedo yo no tengo, personalmente no voy a parar. Vamos a seguir las pruebas de la Causa Vialidad, de la causa Milagro Sala, las pruebas de Hotesur. No pasa nada. Sí hago responsable de la seguridad mía y de mi familia al señor Navarro y la señora Cristina de Kirchner. Punto. Miedo, nada. Todo lo contrario: investigación e información, todo lo que le duele al kirchnerismo».

