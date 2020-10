Felipe Solá: Argentina seguirá defendiendo los derechos humanos en el mundo

SOLA, BELIZ Y Adalberto Rodríguez Giavarini.jpg

Solá habló ante CARI sobre economía, los tiempos del covid-19 y también directamente sobre Venezuela.

Fue allí cuando aseguró que Argentina “seguirá defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo”, pero recordando los “bloqueos comerciales y físicos”. Es decir, mantuvo la posición oficial de la Cancillería y que Alberto Fernández personalmente viene ratificando hasta ahora. El episodio Alicia Castro prueba hasta dónde llega la tensión con ese tema.

Solá insistió en la “no injerencia en los asuntos internos de otros países” y allí razonó: “En plena pandemia hay bloqueos comerciales y físicos, incluso a personas que no son juzgadas por sus jueces naturales, sino que se los juzga desde afuera, en otros países”.

En el juego de equilibrios que hace el canciller de quien se conoce largamente su pensamiento personal sobre la violación de Derechos Humanos en Venezuela, Solá agregó que el país está dispuesto a “enfrentar a quien los viole, o al que parezca que los puede violar, sea quien sea”.

Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, no se apartó de la línea en el seminario: “No hay opción estratégica en un país polarizado por el odio. No hay opción estratégica ninguna en un país fragmentado y no sólo con grietas, sino con fracturas de odio. Es imposible consolidar una prudencia y una sabiduría estratégica de la Argentina para vincularse con el mundo exterior si no somos capaces de desarrollar una prudencia, una sabiduría estratégica entre nosotros como hermanos. Por eso es tan importante evitar dos polos igualmente perniciosos: la politización de la Justicia y la judicialización de la política”. La frase fue anotada por todos los oyentes habida cuenta que no sólo venía de un asesor directo del Presidente, sino también de un interlocutor del Vaticano.

Entre las definiciones de política exterior que dejó Solá en el prolijo recinto virtual del CARI quedaron, por ejemplo, las ideas sobre el futuro del Mercosur: “No podemos pretender ir a otro lado si no corregimos nuestros problemas con la región. Primero el Mercosur, como política de Estado. El Mercosur ha sido un logro histórico comercial y político enorme para la Argentina, y no lo vamos a abandonar”.

Sobre los problemas de integración en el grupo, por ejemplo, la propuesta de sumar a Corea del Sur razonó: “Nosotros no objetamos estos acuerdos, pero sí nos opusimos a la propuesta de Brasil de acelerarlos. La prensa dijo que rompimos el Mercosur y esto no es así”.

“La única alternativa para honrar compromisos internacionales de Argentina es la generación de superávit comercial; Argentina no puede volver a endeudarse afuera”, dijo en el tramo económico.

Los debates seguirán hoy a la mañana con un panel sobre “Estrategia de Política Exterior de la Argentina”, a cargo de Jorge Taiana, junto a Eduardo Valdés y el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti.

Mañana a las 11 hablarán Facundo Suárez Lastra; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, y el exembajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China Diego Guelar, quienes abarcarán el tópico “Opciones Estratégicas: de Latinoamérica a la Argentina”.