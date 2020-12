Felipe Solá explotó contra un diputado del Gobierno: “Chanta, versero, berreta”

El canciller Felipe Solá. Foto: NA.

El diputado del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Sáa, público en Twitter una conversación subida de todo con Felipe Solá. “Chanta, versero, berreta. Buscá tu minuto de gloria laburando”, le dijo el canciller.

Cruce Felipe Solá con Nicolás Rodríguez Sáa, Twitter.

En declaraciones radiales, Solá fue consultado sobre el discurso de Cristina Kirchner, donde la vicepresidenta había planteado que los funcionarios que tuvieran “miedo” de ser ministros debían “buscarse otro laburo”.

“No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, aseguró Solá.

Y continuo “no vendría mal otro trabajo, pero no tengo tiempo”. También destacó que se siente apoyado por Alberto Fernández. “Me siento respaldado por el Presidente, si no fuera así, renunciaría”, dijo.