Feria de opiniones: REFLEJOS | 7 miradas

La consultora Taquión explica: “Un taquión es toda aquella partícula hipotética capaz de moverse a velocidades mayores que la luz…no podría ser observado aproximándose. Sólo se verían reflejos de él.”

Así lo resume la consultora:

Los hermanos sean unidos…

El 65%piensa que los argentinos no actúan pensando en el bien común.

El problema es la desconfianza, nuestro mayor enemigo. Si hay algo que fuimos evidenciando en estos meses es que la confianza fue perdiendo su lugar en el país en detrimento de otros sentimientos: intranquilidad, desesperanza, preocupación. Definitivamente, lo que nos hará salir adelante es la recomposición del tejido social, que pensemos todos que si a al otro le va mejor, entonces a mí también.

Lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío

32,6% está de acuerdo con la quita de recursos a CABA. En redes, solo el 20%.

El rechazo a la medida es muy particular, pero más extraordinario todavía es el 20% que no está informado, concentrado más aún en el interior (que es el principal supuesto destinatario de la medida) y, por sobre todo, el dato de que quienes están de acuerdo con la medida, y consideran que la justificación es la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires (un muy pequeño porcentaje) son votantes Mauricio Macri en el 2015.

No sos vos, soy yo

El 41,9% cree que la razón principal de que las compañías internacionales se vayan es debido al rumbo político y económico del actual gobierno. Además, un 55% considera que es por las condiciones del negocio del país (impuestos, incertidumbre) y la falta de seguridad jurídica. Los argentinos que declaran no tener voluntad de iniciar un negocio o proyecto culpan a la pandemia mundial por este éxodo, exactamente al revés de quienes tienen voluntad de emprender ese camino.

¿Somos lo que ahorramos?

1 de cada 2 argentinos dice que no le afecta la medida de restricción del dólar. 44,3% dice que no le afecta la medida del dólar porque no consume ni ahorra en dólares. Esto implica que la mitad de la población sí lo hace. La grieta también se evidencia en el momento de ahorrar, pero definitivamente no es una grieta por elección, sino por situación. De quienes se encuentran en un estrato socioeconómico más bajo, afirman que no consumen ni ahorran en dólares.

Lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío (bis)

72% no está de acuerdo con las tomas de tierras. Pareciera haber un consenso muy claro y definitivo sobre la propiedad privada en nuestro país sin importar, nivel socioeconómico, edad y, por sobre todo, perfil político. Mayoritariamente, queremos que los límites de la propiedad se respeten, en términos de las garantías generales. El discurso de redistribución de la riqueza y el compartir con los que menos tienen encuentran su límite cuando se meten con lo de uno.

El tiempo es tirano.

10 puntos creció HRL en la percepción de la gente como el líder de oposición. Por supuesto que a HRL le hubiera convenido que muchas de las cosas que pasaron en estos meses pasaran dentro de 3 años -incluso quizás la pandemia-, pero la gente no espera los tiempos de conveniencia política. MM pareciera representar el pasado, HRL el futuro, y ese futuro es más complejo en su dialéctica que lo que era el anterior relato de MM y CFK. Es una gran incógnita cómo se develará.