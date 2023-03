Fernán Quirós: “Estoy convencido de lo que puedo aportar, para ser un candidato más era más fácil apoyar a otro”

—¿Por qué te tomaste tanto tiempo en decidir ser precandidato?

—Para mí era muy importante tener un proceso de reflexión desde el año pasado. Y era muy importante tener en claro qué es lo distinto que puedo aportar, para ser un candidato más era más fácil que apoye al que esté. Ese proceso me llevó a la decisión y hoy estoy convencido de lo que tengo que hacer: el porteño está en un momento muy difícil y siente que la política se ha distanciado mucho de sus problemas cotidianos. En la pandemia se vio cómo llevo adelante las políticas públicas y para mí es muy importante estar cerca de la gente, empatizar con lo que pasa, encontrar qué acuerdos tenemos en común.

—¿Y cuál es tu diferencial entonces?

—El primer diferencial más estructural es que creo en una conducción política más horizontal, más participativa, no tan paternalista como nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Lo segundo: hay que cuidar la transformación que puso Mauricio en sus dos primeros gobiernos y la verdadera capacidad de Horacio de construir un proyecto. Ahora se puede complementar con políticas públicas enfocadas en el ciudadano, en su calidad de vida. Esto significa facilitar el talento de las personas, un Estado que ayude. En términos concretos: educación, salud y desarrollo productivo. El segundo eje: convivencia y seguridad, necesitamos seguir trabajando para que la gente se sienta más segura, aunque los indicadores sean muy buenos. El tercer eje es llevar a los barrios el comercio, la salud, la educación, respetando la historicidad de cada uno. Ese vínculo humano te mejora la calidad vida. El cuarto eje: volver a construir espacios de diálogo político donde podamos terminar con esta grieta. Dejar de ver al otro como una amenaza.

—¿Qué harías con los piquetes si te toca ganar?

—Hay que terminar con las organizaciones que arman los piquetes, buena parte de las personas que allí se expresan en realidad no quisieran estar ahí, van porque los obligan, les toman lista, les pagan. Hay que terminar con la intermediación. También mientras haya 43% de pobreza va a haber gente quejándose. Y cuando hay 50 mil personas en la calle no alcanza la cantidad de policías. Pero también es cierto que la mayoría viene del Conurbano, entonces hay que contenerlos antes que de lleguen a la 9 de Julio. Hay que hacer respetar el orden público. Con Horacio como presidente vamos a poder terminar con esto.

—¿No hay muchos candidatos del PRO? ¿No deberían ir a una preinterna partidaria?

—En este momento estamos en una etapa para explicar a la sociedad qué valores defendemos y qué creemos que hay que hacer. Antes de las PASO preguntaremos a la sociedad qué opina. Hay que encontrar la persona que más consenso tenga.

—¿Qué te dijo Larreta cuando aceptaste ser precandidato?

—Se puso contento, le gustó por qué había tomado la decisión y me dijo que contaba con todo su apoyo y que me presente ante el porteño para contar qué quería hacer. Yo vine al espacio público y hace ocho años que trabajo con él, y juntos pasamos nuestros peores años en la pandemia. Con la persona que pasaste los peores años y pudiste salir, imagínate si no vamos a estar cómodos.

—Hablaste de la antigrieta, ¿no creés que hoy la sociedad está polarizada?

—Se usa la palabra grieta para muchas cosas diferentes. La grieta no es moral, la moralidad no se puede agrietar. No hay espacio para discutir los grises. El debate de la grieta es rico cuando lo llevás a lo que piensa la sociedad. Si me decís si podría acordar algo con un kirchnerista o un sindicalista que haya hecho cosas inapropiadas yo te diría de ninguna manera. Pero es impensable una Nación con dos proyectos votados masivamente que son mutuamente excluyentes. No me preocupan los líderes políticos del kirchnerismo sino el 20% de la ciudadanía que cree que el kirchnerismo es el camino. Hay que tirar un puente y dialogar con esas personas y entender qué parte podemos poner en nuestras ideas, ahí podemos construir políticas de largo plazo. No es ser paloma o halcón, el punto es cómo hacer un cambio verdaderamente profundo que se sostenga.

—¿Te sorprendió el apoyo de Carrió?

—No, con Elisa y su espacio político compartimos los valores. Ella ha podido ver los valores de mi gestión que hacen juego con lo que ella defiende. Sí me sorprendió la generosidad del apoyo.

—¿Y el apoyo de Vidal?

—Tampoco me sorprendió: trabajé dos años con ella en la red pública de Salud del Conurbano y además tengo un conjunto de coincidencias, la valoro mucho, es una política que le ha venido a traer humanismo al espacio público y es un camino que yo estoy transitando.