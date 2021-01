Fernán Quirós ratificó que las clases presenciales en la Ciudad comenzarán el 17 de febrero

“No es un tema nuestro, es un tema de conocimiento universal. La contagiosidad de los niños a los adultos es bien inferior a la contagiosidad promedio de esta enfermedad”, explicó y aseguró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta trabaja para garantizar todas las medidas sanitarias de modo de evitar contagios.

“Estamos trabajando para otorgar seguridad y así iniciar las clases con la mayor presencialidad posible” señaló Quirós aunque luego advirtió que “en esta enfermedad es muy difícil predecir de acá a muchas semanas por delante”.

El inicio de las clases presenciales el próximo 17 de febrero, tal como pretende el gobierno porteño, fue rechazado por los gremios docentes quienes advirtieron que esa decisión fue tomada sin el consenso ni escuchar a quienes deben estar al frente de las aulas.

Quirós se metió además en la polémica que generó un fallo judicial en torno a la utilización de dióxido de cloro y advirtió que “si la Anmat no aprueba el dióxido de cloro, está prohibido y no debe aplicarse a humanos en nuestro país”.

“La Argentina tiene un organismo de gran prestigio, que es la Anmat, con gente muy calificada y amplia experiencia en la evaluación de nuevas tecnologías, medicamentos y vacunas. Por eso debemos comprender que más allá de lo que nosotros podamos sentir o pensar sobre que tratamientos son mas útiles que cuales en diferentes enfermedades, debemos actuar en base a las recomendaciones de la Anmat”, explicó.

E insistió en que el organismo nacional es quien recomienda utilizar determinado producto “en base a la evidencia científica y ese tratamiento no está aprobado por la Anmat, está prohibido en la Argentina. Si la Anmat no aprueba el medicamento, no debe aplicarse a humanos”.

Quirós informó además que en las últimas 24 horas se registraron en la Ciudad 1.522 nuevos casos y 24 muertes por coronavirus Covid-19, lo que elevó a 188.613 el número de contagiados y a 6.016 el de fallecidos en ese distrito desde la aparición del primer caso en marzo del año pasado.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva en la Ciudad es hoy del 31,1%.

Además, precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas actualmente 140 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.

En los casos moderados, la ocupación es de 17,6% (265 sobre 1.500 disponibles) y, en los leves, de 7,4% (372 sobre 5.000).

El parte del Gobierno porteño de este miércoles añadió que 936 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 157.358 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.