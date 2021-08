Fernández dijo que prefiere creer en la “ignorancia” de Vidal más que pensar que tiene “mala fe” – Télam

El Presidente encabez una recorrida por La Pampa

El presidente Alberto Fernndez afirm que prefiere “creer en la ignorancia” de la exgobernadora bonaerense Mara Eugenia Vidal, antes que pensar que la precandidata a diputada nacional tiene “mala fe” cuando dice que el Gobierno gener ms deuda que el de Mauricio Macri.

“Tal vez por eso, porque no se dio cuenta lo que haca, ella endeud la provincia de Buenos Aires como la endeud, de un modo muy peligroso para la provincia, de hecho, la provincia hoy est discutiendo cmo salir de ese endeudamiento”, sostuvo el Presidente en La Pampa, ante una consulta de medios locales.

Los periodistas pampeanos le preguntaron por las afirmaciones de Vidal, quien en una entrevista dijo que el Gobierno del Frente de Todos “nos endeud ms que el Macri”.

“Capaz que ella no se dio cuenta, tal vez por ignorancia, por desconocimiento; es una afirmacin que solo demuestra ignorancia o mucha mala fe; prefiero creer que es ignorancia”, expres Fernndez.

“Tal vez por eso, porque no se dio cuenta lo que haca, ella endeud la provincia de Buenos Aires como la endeud, de un modo muy peligroso para la provincia, de hecho, la provincia hoy est discutiendo cmo salir de ese endeudamiento””

En este sentido, lament “que la oposicin no proponga un debate ms honesto, sincero” porque -dijo- “eso me permitira conocer posiciones de ellos que por ah me ayudaban a tomar mejores decisiones”.

“Pero bueno, no tuve esa opinin cuando empez la pandemia, no tuve ese acompaamiento, cuando busqu la vacuna no tuve su acompaamiento, cuando tuve que resolver la deuda, no tuve su acompaamiento”, record.

Y manifest que espera que “en algn momento la poltica argentina suba un escaln y debata de las cosas que realmente importan” y le recomend a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) que “estudie” cmo fue la adquisicin de deuda en el Gobierno que lider Macri.