Fernández: el mercado automotriz es la nave insignia de la industria argentina – Télam

Empresarios de autopartes que anunciaron inversiones, generación de empleo y sustitución de importaciones.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el mercado automotriz “es la nave insignia de la industria argentina”, al reunirse con empresarios de autopartes que anunciaron inversiones, generación de empleo y sustitución de importaciones.

En la reunión que se realizó esta tarde en la Casa Rosada, directivos del Grupo Mirgor le anunciaron a Fernández una inversión de US$ 71 millones en cuatro años y la generación de 750 puestos de trabajo, además de la sustitución de importaciones.

En una planta con sede en el partido bonaerense de Baradero, el grupo empresarial fabricará piezas de alta complejidad y calidad para el mercado automotriz a través de una nueva firma nacional llamada Ontec, con respaldo tecnológico japonés, se informó.

“La automotriz es la nave insignia de la industria argentina y este proyecto será una inyección”, señaló el jefe de Estado, al tiempo que agregó: “Estamos dando un paso muy importante; me obsesiona de la industria automotriz cómo garantizamos que se incorpore producción argentina”.

En ese contexto, puntualizó que “estamos alcanzando automóviles con casi el 40% de autopartes nacionales, lo que genera trabajo, desarrollo de tecnología, federalismo y la integración del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el secretario de Industria, Ariel Schale, destacó que el Gobierno está “revirtiendo un proceso“ y tras detallar que “estamos llegando a los 500 mil vehículos producidos; en 2011 eran 850 mil y después de 2019, 300 mil”, enfatizó que “es un trabajo articulado entre todos los sectores para salir de la crisis”.

El proyecto, dividido en tres etapas, prevé una inversión inicial para 2022 de US$ 12 millones, con la generación de 100 empleos directos; en 2023 un desembolso de US$ 4,1 millones con 150 puestos de trabajo y en 2025 la inyección de US$ 51 millones, con 500 empleos.

La inversión inicial de las empresas de autopartes generará 750 puestos de trabajo

Liderada por argentinos, Ontec producirá inicialmente más de 400 mil piezas especiales -combinación de productos plásticos y electrónicos de alta complejidad, sustituyendo importaciones por más de US$ 25 millones al año- por año sólo para su cliente estratégico Toyota Argentina, pero otras terminales automotrices podrán sumarse.

Las partes plásticas se elaborarán en Baradero y las electrónicas en la ciudad fueguina de Río Grande; y el montaje final y entrega a terminales será desde la zona industrial situada en la Ruta Nacional 9 y la Provincial 41, en una parcela municipal.

Ontec también impulsará la exportación de pick ups de producción nacional y de piezas en forma directa a otras terminales automotrices de Mercosur y el resto del mundo.

En la reunión, que tuvo lugar en el Salón Eva Perón, estuvieron presentes el presidente de Mirgor, Roberto Vázquez; el CEO, José Luis Alonso; y los directores de Nuevos Negocios, Mercedes Rotondó, y de Relaciones Institucionales, Juan Donal, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

También asistieron al encuentro el gerente general de Relaciones Gubernamentales y Comercio Exterior de Toyota Argentina, Ezequiel Vallejos Meana; el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, y por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), el secretario adjunto, Mario Manrique, y el asesor Julián Domínguez.



Imprimir Descargar Copiar