Fernández: «No creo que Milei tenga la misma personalidad que Menem o Macri»

El especialista en macroeconomía, Mariano Fernández, afirmó que Javier Milei nunca se imaginó realmente llegar a la presidencia. «Fue todo un cliché de campaña pero que él también se lo creyó», señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Fernández es un ex amigo del presidente electo, Javier Milei, profesor titular de las cátedras de Macroeconomía y Microeconomía Superior de la UADE. Hasta 1997 se desempeñó como consultor asociado en un estudio privado, durante el gobierno de Carlos Menem. Fue asesor del Ministerio de Economía de Carlos Rodríguez, quien era jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía en ese momento, y la última vez que lo tuvimos como entrevistado, Mariano Fernández nos contó la experiencia esotérica del nuevo presidente con su fallecido perro.

¿Cómo recibió el triunfo de su ex amigo?

No con sorpresa porque vimos su desenvolvimiento en la campaña y cómo se fueron ordenando las cosas como para ganar holgadamente el balotaje. Pero, desde lo personal, estoy preocupado por la estabilidad del sistema democrático. Desde la elección algunas cosas parecen aclararse y otras no.

Mi mayor temor era su vinculación con la ultraderecha representada por su vicepresidenta Villarruel. Además, vamos a tener que acostumbrarnos a un liderazgos extraño y espasmódico, por tanto, el poder que representaría Villarruel parecería estar diezmado.

Desde lo económico estoy sorprendido por su alianza con sectores del macrismo que me consta que él ha criticado cuando fue funcionario Caputo. No así de Federico Sturzenegger, a quien siempre defendió su plan.

Esto de que le hayan renunciado dos presidentes del Central antes de asumir y que algunos llaman “pragmatismo” y otros “caos y desorganización”, sumado a distintas marchas y contramarchas, ¿es algo positivo o negativo en medio de esta transición?

Eso no es caos, está asesorado por Francos y Posse, y debe buscar gobernabilidad. En el caso de Daniel Scioli y su intención de que quede en la embajada de Brasil, refiere a la buena relación del ex gobernador con Lula. Se ve que quiere enmendar sus errores para no tener problemas diplomáticos con el principal socio comercial del país. Es decir, me sorprende para bien su pragmatismo, quiere evitar problemas mayores, ya sea con Brasil o con China. Entiende que podría ser catastrófica para el comercio bilateral e, incluso, para el Mercosur.

Una cosa es el cinismo de alguien que es consiente, como era el caso de Menem, que sostuvo que “si les decía lo que iba a hacer no me iban a votar”. O, salvando las distancias, el discurso de Macri respecto a la baja del impuesto a las Ganancias o la baja de la inflación sin costo para nadie. ¿Pero en el caso de Milei, era consciente de que la performance que debía realizar como candidato es distinta a la que debe realizar como presidente? ¿O no sabía hace dos meses cuáles eran las condiciones de posibilidad y, una vez que fue electo presidente, aprendió de golpe todo?

No veo que sea cinismo. De hecho, no creo que Milei tenga la misma personalidad que Menem o Macri, parece influenciable. Cuando sucede eso, reordena los patitos en su cabeza y, frente al temor, vuelve a escuchar. Es que él no se esperaba ser presidente, estaba metido en su pensamiento mágico de la campaña y en la batalla épica que tenía en su cabeza y que la gente le avalaba.

Javier Milei en su visita a Nueva York

Como economista, ¿le asusta un poco esta situación de alguien que no se esperaba ser presidente y, de repente, tiene que cambiar todo, y por eso le sucede que le renuncien antes de asumir dos presidentes del Banco Central?

Da mucho vértigo esta situación pero su estilo de liderazgo es este que estamos viendo. Vos fijate que aún no tenemos oficializada la lista de candidatos a los Ministerios. Salvo algunas excepciones, no hay equipos de transición, así que habrá un salto de un grupo político a otro.

Precisamente eso lleva muchos riesgos, que tiene que ver con la parálisis del sector público, en el funcionamiento de la interacción del sector público con el privado, etc. Cualquier presidente medianamente preparado tiene a sus equipos de primera o segunda línea activados para esta transición. Ahora solo vemos una montaña rusa que, en algún momento, se va a pagar.

Refiriéndonos al concepto de la «Teoría del caos», ¿usted cree que la sociedad era consciente de que estaba votando a alguien que no tenía ideas ni equipos para ejecutarlas, pero aun así estaba dispuesta a producir un caos porque pensaba mejor cualquier cosa que lo existente?

Algo de eso había, es que imperó el voto bronca y, generalmente, las decisiones tomadas bajo ese estado de ánimo negativo no suelen ser muy pensadas. La gente se guió más por un sentimiento que por programas concretos.

Por ejemplo, el tema de la dolarización, que tiene altos costos de implementación, y sin embargo la gente no escuchaba eso y lo pensaban posible. Lo mismo que cuando Milei anunciaba su plan motosierra y decía de bajar 15 puntos el producto. Y claro, desde el punto de vista técnico, se sabe que el Estado controla 24 puntos del producto de gasto, o sea, no había forma de bajar 15 puntos de ahí. Fue todo un cliché de campaña pero que Milei también se lo creyó.

Buscando algunas conclusiones me viene la frase del Mayo francés de “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Es decir, detrás del ánimo estaba aquello de cierta utopía cuando no hay salida frente a un movimiento en donde la persona queda encerrada. Y fueron los jóvenes en mayo del 68 en Francia los que lo produjeron y aquí lo que tenemos es que la gran mayoría de los jóvenes que votaron por Milei, ¿no?

Sí, pero te agrego: yo tengo más dudas todavía, porque muchas veces es cierto que las derechas latinoamericanas y las derechas europeas tuvieron un salto, una irrupción en la política, pero creo que el fenómeno argentino es mucho más complejo porque es distinto al de Bolsonaro, es distinto al fenómeno de Vox en España. Eso no quita que no tenga aristas que llamen al autoritarismo, pero creo que es algo que deberíamos estudiar con más detenimiento.

Honestamente no tengo muchas esperanzas de que pasemos de una realidad a otra, los procesos de cambio suelen ser traumáticos y llevan mucho tiempo, y las decadencias de los países no se solucionan de la noche a la mañana.

