Fernández: “Nos quieren enredar en discusiones y debates que no son importantes” – Télam

El Presidente resalt el coraje de los prceres.

El presidente Alberto Fernndez cuestion este jueves a quienes nos “enredan en discusiones y debates que no son importantes” frente al “esfuerzo” del Gobierno Nacional para “conseguir en el mundo” las vacunas contra el coronavirus, que son necesarias para darle “tranquilidad y salud” a los argentinos y argentinas.

“Nadie vino a mi a decirme que hizo una gestin en China para conseguir una vacuna o una gestin en los EEUU para conseguir una vacuna, o en Inglaterra. Nadie vino a ofrecerme eso. Lo debimos hacer solos, en compaa de los gobernadores”, seal Fernndez desde la localidad correntina de Yapey, al conmemorar el 243 Aniversario del nacimiento del General Jos de San Martin.

En ese marco, destac el trabajo “codo a codo” con los mandatarios provinciales para “darle salud a nuestra gente” y critic a los que “generan debates que nos obligan a desatender lo importante en los diarios, la televisin y las redes” sociales.

Alberto Fernndez anticip la llegada de ms vacunas.

Los prceres

“Pienso que aquellos enormes hombres de 1800 no tenan que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prdica mal intencionada, contra las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tuvieron que trabajar por los argentinos”, sostuvo.

Fernndez se refiri a los “tiempos difciles que nos tocan pasar, porque la vida es dinmica y a veces nos enfrenta a hechos inesperados como es tener que enfrentar una pandemia”, y destac el esfuerzo empeado desde el Estado para conseguir las vacunas en “mundo muy raro, muy egosta, donde el 10 por ciento de los pases concentran el 90 por ciento de las vacunas existentes”.

El recuerdo de San Martn y de Nstor Kirchner

“Pero no bajamos los brazos; seguimos buscndolas. Estn llegando hoy en el Da del General San Martn y en el da en el que naci Nstor (Kirchner). Feliz cumpleaos, Nstor, donde ests”, dijo, en alusin a las fechas conmemorativas del natalicio de San Martn y de Nstor Kirchner.

Las vacunas

Tambin aludi con esa frase al arribo de las vacunas provenientes de la Repblica Popular China y a las que llegarn el fin de semana desde Rusia y a partir de marzo de Astrazeneca, que se producen con participacin de Mxico, Argentina y Reino Unido.

En ese marco, cuestion a quienes decan que “traa una vacuna que era veneno” y agreg: “Ahora parece que todos quieren envenenarse. Yo no s qu les ha pasado pero no importa. Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martn. Yo no voy a ser nunca como l pero quiero que algo de l me inspire”.

Con varias alusiones a la unidad, la construccin de un verdadero federalismo y la integracin del pas, el Presidente, acompaado por el gobernador radical Gustavo Valds y la intendenta local, Marisol Fagundez, resalt que “el federalismo no se declama, se hace”.

La visita a Mxico

Al realizar un balance de su viaje oficial por Mxico, Fernndez destac que ambas naciones tienen “una historia muy parecida” en sus luchas emancipatorias y dijo que al participar de los homenajes a los “verdaderos artfices de la independencia mexicana” no pudo “dejar de pensar en que hubo un tiempo en nuestra Amrica donde otros ms al sur tambin levantaron la bandera de la independencia, la libertad, la justicia y la igualdad y se animaron contra otros que nos dominaban y queran seguir hacindolo”.

Sostuvo, adems, que en la historia reciente de Mxico y Argentina hubo “gobernantes que preferan borrar la historia” y record la frase del ex presidente Maurico Macri ante el Rey emrito de Espaa, en el marco del aniversario de la declaracin de la independencia de 1816.

El 9 de julio de 2016, desde la Casa de Tucumn, el entonces mandatario afirm en su discurso en el acto central, que “los patriotas deban haber sentido una gran angustia por tener que separarse de Espaa”, haciendo referencia a quienes tuvieron la decisin de independizarse de la corona espaola en 1816, despus de transcurridos seis aos de la Revolucin de Mayo.

La alusin a Mauricio Macri

“Le contaba (a Lpez Obrador) una ancdota que ocurri en Tucumn donde un presidente le dijo al actual Rey de Espaa ‘piense usted lo angustiados que habrn estado nuestros libertadores cuando tuvieron que declarar la independencia’. Yo no me los imagino a San Martn o a Manuel Belgrano angustiados. Tampoco a Chacho Pealoza, Facundo Quiroga, Felipe Varela o Miguel Martn de Gemes”, sostuvo Fernndez.

Al respecto, sostuvo que los prceres argentinos no slo “no tuvieron angustia” sino que, por el contrario, tuvieron “el coraje que pocos tienen” que es el que “hace posible los grandes cambios y las transformaciones” y sostuvo que San Martn fue “un hombre inmenso que tuvo la capacidad de inyectar fuerza donde la fuerza no apareca”, para luego ponderar a otros protagonistas y gestas de la historia argentina.

“En aquellos aos, no bast con San Martn, necesitamos de muchos otros. Necesitamos de alguien que era un abogado como yo, al que un da la historia le dijo crgate un uniforme, agarr un fusil, pontelo al hombro y and a defender el norte argentino y con eso solo se fue a dar batalla. Se llamaba Manuel Belgrano, otro hombre inmenso que dio la argentinidad”, dijo durante un discurso cargado de evocaciones histricas.

Los actos en Yapey

Fernndez lleg directo desde Mxico al Aeropuerto Libertador Gral. Jos de San Martn de la ciudad de Posadas donde lo recibi el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y desde all se dirigi hacia Yapey.

Ya en la Plaza de Armas, Fernndez presenci el ingreso del sable corvo del Libertador y un homenaje al Sargento Cabral y, luego de entonar el Himno Nacional, recibi el decreto de husped de honor y, como obsequio, restos de tierra de la casa de San Martn.

Luego, en el templete, descubri una placa recordatoria del evento y recorri la casa de San Martn.

Durante la jornada, en la que fuera declarado por el Gobernador como “husped de honor”, al igual que los mandatarios provinciales presentes, estuvo acompaado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicacin y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Adems de Herrera Ahuad y Valds, participaron del evento los gobernadores Ral Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrn (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumn), y el vicegobernador Antonio Marocco (Salta).

Una vez concluido el acto, el Presidente mantuvo una reunin con Gobernadores del Norte Grande, segn se inform oficialmente desde Presidencia de la Nacin.