Fernández recibió a la jurista propuesta para reemplazar a Zaffaroni en la Corte Interamericana

El presidente Alberto Fernández recibió en la Residencia de Olivos a la jurista Verónica Gómez, quien será propuesta por Argentina para cubrir la vacante que dejará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) Eugenio Raúl Zaffaroni.

Zaffaroni había anunciado el sábado pasado que a fin de año dejará su puesto en ese tribunal supranacional.

“Hoy recibí a Veronica Gómez, la jurista que Argentina propone para ocupar el lugar que dejará vacante nuestro querido y respetado Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte (IDH)”, señaló Fernández a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El jefe de Estado señaló que “Gómez es una prestigiosa jurista egresada de la UBA y especializada en derecho internacional, con singular experiencia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.

“Además obtuvo un Master of Laws en derecho internacional en la Universidad de Nottingham (Reino Unido), y actualmente dirige el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín”, destacó el Presidente.

Gómez preside además el Global Campus of Human Rigthts, “una iniciativa regional y global conformada por una extensa red académica, compuesta por universidades y centros de estudios de todo el mundo”, agregó Fernández.

Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anunció el sábado pasado que no renovará su cargo en ese tribunal internacional, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de este año.

“Antes de caerme a pedazos y hacer un papelón prefiero correrme. Hay muchos hombres y muchas mujeres con capacidades para reemplazarme. Hace un año avisé que no iba a presentarme como candidato para renovar mi mandato, lo hablé con (el canciller) Felipe Solá porque me preocupaba que la Cancillería se mueva para que Argentina no pierda ese lugar”, afirmó el jurista en declaraciones radiales.