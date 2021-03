Fernández remarcó que “la violencia de género es un problema de Estado” – Télam

El Presidente dijo que la violencia de gnero es un problema de Estado y hay que resolverlo

El presidente Alberto Fernndez remarc que “la violencia de gnero es un problema de Estado” y sostuvo que los femicidios son el “resultado de un problema cultural, donde los hombres se sienten superiores a otros gneros y reaccionan castigando” a esas personas.

Adems, advirti que en muchos casos de femicidios hay “un problema de funcionamiento institucional de la Justicia y la Polica”, al hablar por el canal C5N.

Tambin afirm que el jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, se excus hoy de asistir a la firma del Acuerdo Federal para prevenir la Violencia de Gnero, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, por “problemas de agenda”.

Consider que la ausencia no fue por no querer compartir la actividad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrn, y estim que “lo importante” fue que Rodrguez Larreta “adhiri al acuerdo” impulsado por el Gobierno nacional.

“Es un tema que tenemos que resolver” manifest Fernndez sobre la violencia de gnero, y ratific que “hay que incluir en la discusin a todas las provincias, porque no es un delito federal, sino que intervienen las justicias provinciales”.