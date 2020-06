Fernández, sobre la obra iniciada en gestión anterior: “Argentina no nació cuando nosotros llegamos”

Junto a @OmarGutierrezOk inauguramos, en Villa La Angostura, una planta de tratamiento de lquidos cloacales que haba comenzado el Gobierno anterior. La Argentina no naci cuando nosotros llegamos. Es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas. pic.twitter.com/GTuzTunhQt Alberto Fernndez (@alferdez) June 6, 2020

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “la Argentina no nació cuando nosotros llegamos”, tras destacar que ayer inauguró en la localidad neuquina de Villa La Angostura una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el gobierno anterior.”Junto a @OmarGutierrezOk inauguramos, en Villa La Angostura, una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el Gobierno anterior. La Argentina no nació cuando nosotros llegamos. Es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas”, publicó Fernández anoche en su cuenta de Twitter.

Ayer, tras visitar La Pampa, Fernández llegó a Villa La Angostura poco después de las 18 y recorrió las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, una obra desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) que demandó una inversión de 196 millones de pesos y beneficia a 13.000 vecinos.

Durante la conferencia de prensa tras el evento inaugural de ayer, el Presidente afirmó: “Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió”.

“La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, concluyó el mandatario.

El Presidente permanecerá hasta este mediodía en Villa la Angostura, donde se alojó junto a la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia “El Messidor” y compartió anoche una cena con el gobernador.