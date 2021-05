Fernández: “Vamos a levantar el cierre cuando tengamos el tema resuelto” – Télam

Alberto Fernndez: “Vamos a levantar el cierre cuando tengamos resuelto este tema”.

El presidente Alberto Fernndez anunci que las exportaciones de carnes retornarn cuando el Gobierno tenga “resuelto el tema” porque “no puede faltar comida en la mesa de los argentinos”.

“Vamos a levantar el cierre cuando tengamos resuelto este tema”, dijo el Presidente en una entrevista por Youtube, porque “entre los exportadores y la gente, elijo la gente”.

“Esper a los exportadores todo lo que tena que esperar, pero no puede faltar comida en la mesa de los argentinos”, remarc.

Fernndez indic que a partir del 1 de enero prximo el Gobierno exigir que los productores “vendan la carne trozada, por ejemplo el lomo por un lado y el asado por el otro”.

“Si se exporta el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme con los precios internos, y entonces si no se exporta habr ms ofertas y los precios tendern a bajar, de acuerdo a la lgica del mercado”, explic.

El mandatario seal que “nunca hicieron nada los productores frigorficos, con precios internacionales similares al precio local”, y se pregunt “por qu los argentinos tienen que pagarlo” de la misma manera.

“Lo resolvimos parando las exportaciones, ms all de que estamos perdiendo dlares que podran entrar, pero quisiera que los formadores de precios se den cuenta que los argentinos no tienen por qu pagar la carne al mismo precio que afuera”, resumi.

Fernndez dijo que los aumentos de precios se deben a “un conjunto de causas” y refiri que “la inflacin que se ve en la produccin alimentos, no en la carne, tiene como problema quin se queda con la ganancia”.

Compar la inflacin en la Argentina “con el punk”, porque “es ese sistema, es muy difcil de prever” donde se “vive en el presente, no en el futuro”; y tambin lo asemej a un “alcohlico recuperado, donde no se le puede poner una copa de vino adelante porque toma un sorbo y no para”.

“En Argentina, con un poco de inflacin, se corre por delante, y en donde ‘aumentamos’ por las dudas”, indic.

El Presidente seal que en el pas “un plazo fijo se hace a 30 das, no a 180”, y ejemplific que en Estados Unidos “se invierte a 20 aos y en Argentina a cinco, porque todos quieren recuperar ya”.

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y su reciente gira Europea, Fernndez plante “ver algunas reglas que el Fondo tiene y que deben ser revisadas” y apunt a la “sobretasa” a fijarse “cuando se toma ms deuda que la capacidad permitida” de un pas.

“Si (el expresidente Mauricio) Macri no hubiese endeudado al pas hubiramos pagado un punto de tasa y ahora pagamos tres, por habernos excedido en nuestra capacidad, con la anuencia del FMI”, complet.

Portugal, Espaa, Francia, Alemania e Italia tienen injerencia como socios del Fondo “y esos votos pesan”, puntualiz Fernndez en referencia a los pases visitados, salvo Alemania, con el cual tuvo acercamiento ayer a travs de una videoconferencia con la primera ministra Angela Merkel.

En cuanto a su encuentro en Roma con la titular del FMI, la blgara Kristalina Georgieva, el Presidente expuso la necesidad “de ampliar los plazos” de pago y ver “la tasa”, con el objetivo de “ganar tiempo para que el pas se recupere”.

Fernndez record que en 2003, durante el Gobierno de Nstor Kirchner, el pas “sali del default tras una negociacin muy dura con los acreedores”, y rese que si bien “los precios internacionales eran parecidos a los actuales, hay desigualdad hoy en da porque la pandemia la profundiz”.

Acerca de la causa Vicentin rese que la idea fue que “el Estado entrara en las exportaciones de cereales para intervenir y contener los precios internos”, y refiri que “eso no es comunismo, es racionalidad”.

“Me trataron de chavista o expropiador, pero el mercado no resuelve los problemas sino que el ms fuerte prevalece”, advirti.

En cuanto a la Hidrova de los ros Paran-Paraguay, cuya concesin venci en 2011 y se prorrog 10 aos ms, advirti que “el trabajo de dragado no lo puede hacer cualquiera, hay pocas empresas en el mundo que hacen eso”, y entonces plante “que las provincias participen en la administracin de esos ros”.

Por otra parte, Fernndez dijo que “hay que buscar un mecanismo de convivencia democrtica”, en relacin con la oposicin, y aadi que “en algn momento se podr convivir, que no significa pensar igual”.

Tras sealar que el expresidente Juan Domingo Pern “fue nico e irrepetible”, manifest que la campaa para las elecciones legislativas de este ao ser “bsicamente meditica, claramente”, y remarc que habr que “llegar a la gente de otro modo” pero “convencido que los argentinos saben quien los cuida”.

Luego de contar que recuerda a Kirchner “todos los das” y del cual se siente “su discpulo” para “ser muy firme con lo que eran sus ideales”, puntualiz que con Cristina Fernndez de Kirchner no tiene diferencias “en los grandes temas” sino “en las formas”, pero subray que la vicepresidenta “es la lder de la coalicin” y seal que sin ella “no vamos a ningn lado”.