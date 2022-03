Fernández y Georgieva destacaron la importancia del acuerdo alcanzado

El presidente Alberto Fernández mantuvo una «constructiva» conversación con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el que ambos reafirmaron la importancia del Programa de Facilidades Extendidas que tratará el Directorio del organismo el próximo viernes, informaron esta tarde fuentes de Casa Rosada.

A través de un zoom, del que participó también el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se encuentra en París, Fernández enfatizó el «firme y decidido compromiso» con el cumplimiento de los objetivos del Programa de Facilidades Extendidas aprobado por el Congreso la semana pasada, a efectos de lograr que la Argentina apuntale la recuperación económica en curso y fortalezca las condiciones para reducir la inflación de modo sostenible.

Durante el diálogo, además, el Presidente remarcó que los objetivos del Programa son los del Gobierno y resaltó el amplio apoyo parlamentario, al igual que el de sectores sociales, académicos, gremiales y sindicales.

En esta línea, Fernández indicó también que el acuerdo contempla un fortalecimiento tanto de la inversión pública en infraestructura, ciencia y tecnología como de políticas de inclusión social y transición de planes sociales a empleo genuino, entre otras.

«El acuerdo permitirá un camino responsable y transitable para nuestro país, con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro, en un contexto internacional que presenta profundos desafíos debido al escenario bélico», indicaron las fuentes.

También aseguraron que el entendimiento «reafirma el compromiso absoluto de la Argentina de no postergar su crecimiento económico con justicia social».

Giorgieva, a través de su cuenta en la red social Twitter, también calificó de «muy constructiva» a la conversación que mantuvo con el presidente Fernández.

Very constructive call with President @alferdez. Discussed #Argentina’s strong commitment to making their economic program a success. Looking forward to the IMF Executive Board’s discussion of the program on Friday. pic.twitter.com/ocUCHccm0F

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2022