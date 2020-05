Fernando Espinoza, al frente de testeos casa por casa por coronavirus en barrio San Alberto

Fernando Espinoza. Testeos por Covid-19 en Barrio San Alberto. Canal 26.

En el marco de la lucha contra la panedemia de coronavirus que avanza en todo el mundo y, también, por la Argentina, este jueves se llevó a cabo un fuerte operativo de control en el Barrio San Alberto, del partido bonaerense de La Matanza.

Así se dispuso luego de que en diferentes barrios periféricos y humildes del conurbano se detectara un preocupante aumento de casos de contagio de Covid-19.

En esta oportunidad, se procedió a realizar testeos masivos a la práctica mayoría de la gente que allí mismo habita. CANAL 26 estuvo presente EN EXCLUSIVA y como único medio.

Los controles sanitarios de este jueves se llevaron a cabo entre alrededor de 800 a 1000 familias, todas vecinas del barrio.

La buena noticia, al menos hasta las primeras horas de esta tarde, es que durante los testeos masivos no se detectaron casos de personas contagiadas.

Controles en barrio populares. Canal 26.

Estos controles se dan en el mismo momento en que en lugares como Villa Azul y Villa Itatí, aumentan los casos de gente infectada por coronavirus.

Controles en barrio San Alberto. Canal 26.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, estuvo presente en el lugar para constatar en persona el accionar de los agentes de Salud del municipio que encabeza.

“Estamos haciendo estos testeos preventivos, visitando casa por casa, y hablando con los vecinos”, dijo el intendente comunal.

Fernando Espinoza con Canal 26.

Y agregó: “Cuando empezamos con la pandemia, el trabajo fuerte era visitar las casas de los vecinos que venían del exterior. Más de 10 mil fueron visitados y contenidos por el Municipio“.

Según Espinoza, todo “dio muy buenos resultados y por eso La Matanza está muy por debajo de la media nacional y provincial en cantidad de contagios”.

En este sentido, sostuvo ante CANAL 26 que “desde hace 9 días estamos testeando barrios populares y tenemos muy buenos resultados“.