Fernando Gray iluminó la 9 de julio por el cumpleaños de Evita

En el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en el que se resalta el mural de Eva Perón, el intendente de Esteban Echeverría y actual vicepresidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, encabezó la proyección de un “mapping”.

El hecho coincidió en la fecha en que se conmemoran 102 años del nacimiento de Evita. Esta transmisión se pudo ver por redes sociales en el cual se pudo leer el mensaje “siempre habrá un militante que mantenfa encendida tu luz. Feliz cumpleaños Evita!”.

El mapping además contó con un claro mensaje político bajo el lema “Yo me planto”, una frase que utiliza hace un tiempo en medio de la pelea que mantiene con Máximo Kirchner y su posible arribo al PJ de la Provincia.

En su cuenta de Twitter Gray cerró diciendo: “Con el enorme orgullo de ser peronistas, enarbolemos el gran legado de Evita y el Gral. Juan Domingo Perón. Por eso, levantemos hoy más que nunca, las banderas de la justicia social, la Independencia Económica y la Soberanía Política #YoMePlanto”.