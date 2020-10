Fernando Gray sobre entrega de netbooks: “Una computadora ayuda muchísimo al aprendizaje”

Fernando Gray, en diálogo con Canal 26.

Este lunes, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, entregaron netbooks a estudiantes de 4º año del distrito.

Fue en el marco del programa “Seguimos Educando” que, en complemento a la plataforma virtual “Juana Manso”, pretende asegurar la continuidad educativa frente a la pandemia de coronavirus que afecta al país.

CANAL 26 estuvo EN EXCLUSIVA durante la entrega de las computadoras en el municipio.

“Este programa es un paso muy importante para las y los estudiantes, son 1607 netbooks para las chicas y chicos de 4º año de 19 instituciones públicas de Esteban Echeverría”, dijo Gray, junto a Gabriela Gatica, directora de la Escuela Secundaria N° 16 de 9 de Abril, y a la jefa distrital Marcela Medina.

Así mismo, Gray agradeció “el trabajo de toda la comunidad educativa” y remarcó la importancia de continuar con la iniciativa del Programa “Conectar Igualdad”, oportunidad en que el titular de la cartera educativa destacó que “el próximo año duplicaremos el presupuesto para la compra de computadoras”.

Entrega de netbooks a alumnos de escuelas públicas. Canal 26.

Por su lado, Trotta sostuvo que “acciones como estas son las que generan mucha igualdad“.

Y agregaba el ministro de Educación de la Nación en diálogo con CANAL 26: “Es importante fortalecer programas como este. Una computadora ayuda mucho en el aprendizaje“.

Plan “Conectar Igualdad” en Esteban Echeverría. Canal 26.