Fernando Gray: “Tomamos medidas para mejorar la calidad de vida en contexto de pandemia”

En horas del mediodía de este jueves, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, estuvo junto al Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, en la zona de la Laguna de Rocha, un importante humedal del municipio.

En el marco de la lucha contra l pandemia de coronavirus, dijo Gray que “estamos realizando una serie de acciones en la Laguna de Rocha. Recibimos una donación de luminarias con paneles solares que vamos a poner en los accesos a zonas sanitarias y hospitales provinciales“.

Del mismo modo, el intendente expresó que “son todas cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en este contexto de pandemia”

En el mismo sentido remarcó que el Gobierno Nacional, a través del Ministro Cabandié, “también nos trajo dos estaciones de medición de aire que son muy importantes, que no teníamos y que nos sirve para medir los parámetros de como estaba antes y como está ahora el aire que respiramos”.

“Por eso agradezco a Juan por acercarse y por firmar los convenios como los que hemos firmado para acciones concretas por prevención del covid-19″, dijo Gray.

“Todas estas medidas son necesarias para nuestro municipio de Esteban Echeverría”, destacó Gray.