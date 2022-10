Ferraresi consideró «inviable» el plan del kirchnerismo para eliminar las PASO

Poco después que el titular de la AFI, Agustín Rossi, se mostrara, al igual que Alberto Fernández, en contra del plan kirchnerista de «exterminación de las PASO«, fue el saliente ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el que sumó su visión a la vereda «pasista». Para el exministro se trata de «un debate sin sentido”.

Ferraresi desestimó la discusión por la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2023, al afirmar que el oficialismo no tiene «los votos suficientes como para modificar la Ley Electoral».

«Es una discusión sin sentido, porque las PASO se tienen que modificar con una ley y lo primero que tenemos que ver es si tenemos el número para modificarla. Como aparentemente los números para modificar la ley no los tenemos, no discutamos más algo que no va a poder ser puesto sobre la realidad«, enfatizó Ferraresi.

Fue luego de participar de la apertura de la 17° Expo Avellaneda Productiva que el dirigente peronista precisó: «Tenemos que trabajar sobre cosas de la realidad».

«Cuando salgo del Ministerio y vengo a la política lo hago para empezar a aclarar y ordenar este tipo de cosas. No tiene sentido que nos pongamos en una discusión sobre algo que es inviable«, manifestó en declaraciones a la prensa.

Además, el exministro planteó: «En la Cámara de Diputados no hay los votos suficientes como para modificar la Ley Electoral. Por lo tanto, es un debate que ni tenemos que empezar a dar porque en la realidad es imposible que se modifique. Me parece una charla que no tiene sentido«.

«Tenemos que construir, tender los puentes y acordar de qué manera vamos a ir a las primarias y cómo nos vamos a posicionar cada uno en esa elección. Hay que fortalecer el espacio político, visibilizar lo que hicimos bien que son muchas cosas y corregir lo que nos falta», resaltó.

Agustín Rossi se paró del lado albertista: «Suspender las PASO sería un error político del Frente de Todos»



En cuanto a una posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner para el ejecutivo, Ferraresi destacó: “En política uno no hace lo que quiere, sino lo que sus espacios políticos y lo que la gente quiere».

«Cristina es la dirigente más importante e ideológicamente superior al resto de los seres humanos mortales que estamos sobre esta Argentina. Por lo tanto, tiene una incidencia impresionante», agregó.

«Ya le pedimos demasiado a Cristina, le pedimos muchísimo, y no es gratis lo que le pasó hace poquito tiempo. Hay que ponerse en el lugar de ella, en el cuerpo de ella, en la situación de toda una persecución insoportable», concluyó.

NA/RB/HB