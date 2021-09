Ferraresi dijo que entregarán 30.000 viviendas y apuntó a ampliar oferta privada de crédito – Télam

Ferraresi durante una entrega de viviendas en Salta.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hbitat, Jorge Ferraresi, dijo este mircoles que este ao se entregarn 30.000 viviendas a travs de programas del Estado y confi en que se pueda trabajar junto al sector privado para promover el crdito hipotecario y ampliar la oferta.

“A fin de ao vamos a estar construyendo ms de 100.000 y entregando la vivienda 30.000”, seal el ministro al participar de un encuentro virtual organizado por la Cmara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El ministro destac que “a partir del programa de vivienda se van a generar 300.000 puestos de trabajo” de manera directa en la construccin, y detall que el objetivo es que “a partir de 2024 se construyan 75.000 viviendas por ao en Argentina” de modo que “en 15 aos el problema del hbitat estar casi resuelto”.

En este contexto, se refiri a los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hbitat a travs de los que se propone brindar soluciones, entre crditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbansticos.

En referencia a los programas Procrear y Casa Propia, el ministro afirm que se contina con la entrega de crditos y “esta semana se llegar a 12.000 argentinos que estarn construyendo su vivienda a tasa cero”.

Ferraresi record que en la lnea Casa Propia se modific el lmite mnimo para acceder al crdito que se redujo a un salario vital y mvil ($28.080), mientras que los requisitos anteriores contemplaban un piso mnimo de ingresos familiares de 2,4 salarios mnimos.

Tambin destac la importancia de la lnea Casa Activa, a travs de la cual -con una inversin superior a los $21 mil millones- se construirn 3.200 viviendas que se adjudicarn en comodato a mayores de 60 aos.

Asimismo, el funcionario se refiri a la lnea Habitar Comunidad para impulsar el acceso a la vivienda de la poblacin rural y pueblos originarios en situacin de vulnerabilidad socioeconmica, a mediante la construccin de viviendas, ampliacin y refaccin de las existentes e infraestructura bsica.

Ferraresi valor que se pueda contar “como herramienta financiera al Banco Hipotecario, ya que todos los recursos que se aplican al fideicomiso son fondos del Estado”, y observ que en su composicin “no hay fondos del sistema financiero”.

Tambin confi en que “el sector privado observa cmo se va dando lo pblico y pienso que el corto plazo se va a dar” tambin el aporte privado, aunque hasta el momento “no hemos encontrado la posibilidad de que el sector financiero puedan aportar recursos a ese desarrollo”.

El titular de la cartera de Hbitat se refiri al proyecto enviado al Congreso para crear una Sociedad Hipotecaria para promover crdito hipotecario del sector privado, del que dijo que “puede ser una herramienta importante” y esper “que se pueda trabajar en el Congreso y generar el mbito entre el sector publico y privado para ampliar esa oferta”.

“Si los salarios le ganan a la inflacin -agreg- va a ser ms fcil para los argentinos tomar crditos” al tiempo que sostuvo que “casi siempre los salarios pierden y nosotros queremos que esta vez sea al revs, estamos trabajando para que los salarios superen a la inflacin”.

Por otra parte, Ferraresi dijo que en los programas en marcha “otra ventaja es que se empieza a pagar una vez que la vivienda esta terminada, si tienen que pagar un alquiler no tienen que afrontar las dos cosas simultneamente, una vez que se mudan tienen que pagar esta cuota seguramente inferior”.

Acerca de la Ley de Alquileres, consider que “la ley resguarda a los inquilinos de una manera interesante” pero que “en una Argentina heterognea una ley no abarca todo lo que pasa” y ejemplific que “la ley tiene la obligatoriedad de la mediacin y hay 11 provincias que no tienen mediacin”.

Asimismo, observ que de acuerdo con datos de agrupaciones de inquilinos “hay 2,5 millones de inquilinos” en el pas, mientras que en la pgina de AFIP la registracin del contratos “apenas super los 200 mil”.

“El censo nacional que se har el ao prximo ser una oportunidad para ver y poner blanco sobre negro ese tipo de cuestiones”, concluy.