Ferreyra y Baratta afirmaron que toda la causa Cuadernos “fue una operación de inteligencia muy grande”

Luego de que se confirmara que los “Cuadernos de las coimas” fueron adulterados, el titular de la empresa Electro Ingeniería, Gerardo Ferreyra y el exsubsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, Roberto Baratta, quienes estuvieron presos por esta causa, afirmaron que toda la investigación “fue una operación de inteligencia muy grande”.

Ambos concuerdan en que en la causa había más de 1.600 irregularidades en los escritos que se presentaron como prueba y en que estuvieron involucrados ilegalmente en la investigación, dado que se procedió ignorando responsabilidades legales y múltiples contradicciones en las declaraciones de Jorge Bacigalupo, Oscar Centeno y Carlos Stornelli.

«Todo esto fue una operación de inteligencia muy grande. Una acción de lawfare que tuvo connivencia internacional. ¿A quién se le puede ocurrir que todo esto es producto de una denuncia que presentó un chofer (Centeno) y un exagente de la Policía Federal?», afirmó Ferreyra en declaraciones a la radio AM 530.

Un peritaje caligráfico determinó que se manipularon piezas de los «Cuadernos de las coimas»

“Hubo una asociación ilícita con Centeno, antiguo miembro de la Policía Federal y del batallón 601 de inteligencia del Ejército. Luego aparecieron su amigo y también expolicía, Bacigalupo, y el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, a quien supuestamente le entregaron la información de los cuadernos. A todo esto se suma la pata judicial con el fiscal Carlos Stornelli«, recordó Ferreyra.

Sobre el peritaje conocido este lunes, Ferreyra dijo: «Ahora, cinco años después del daño que me causaron cuando me detuvieron, se hace una tercera pericia y se demuestra que no solo estaban alterados los cuadernos, si no que la letra era de Basigalupo«. Las fuentes judiciales informaron que «la letra de las sobreescrituras en el caso denuncias por el empresario Armando Loson, es de Bacigalupo».

Además, el empresario informó: «La Justicia ordenó que se abran sus tres celulares y su notebook. Creo que podremos saber con quién actuó y cómo era la asociación ilícita que integraba». En ese sentido, agregó: «Hasta el momento se determinó que los contenidos le fueron dictados a Centeno, pero no se sabe quién lo hizo. Con la apertura de los celulares se sabrá si Cabot o Stornelli estuvieron involucrados«, puntualizó.

La detención de Roberto Baratta por la causa Cuadernos

“Si uno analiza las declaraciones testimoniales originales de Centeno, Cabot y el ahora conocido Bacigalupo, se encuentran mentiras y muchas contradicciones entre los tres”, indicó Roberto Baratta, quien estuvo preso dos años y ocho meses. “Hubo persecusión, el objetivo fue destruir todo lo que tuviera que ver con la planificación y todo lo que el Ministerio llevó a cabo”, agregó en comunicación con AM530.

Baratta denunció que sufrió “espionaje en la cárcel, me escuchaban cuando hablaba por teléfono con mis abogados y mis hijos, mi esposa recibió aprietes diciendo que si yo no declaraba lo que ellos querían, la metían presa. Fueron miles y miles de presiones, incluso estando preso en Ezeiza fui intimidado por parte de dirigentes sociales como representantes de empresarios”.

“No se cumplieron las responsabilidades que marca la Ley del Arrepentido, así que todos estos avances no implican que se caiga el proceso judicial, aunque debería. No deberíamos haber ido presos sin un juicio tampoco, pero Stornelli sigue siendo fiscal”, destacó Baratta.

“Es para escribir libros con las cosas que han ocurrido. Libros verdaderos, no fotocopias, truchos ni hechos por el servicio de inteligencia”, ironizó Baratta y aseguró: “Yo Justicia no busco, porque buscarla acá es ser iluso, pero sí busco la verdad. No toda, pero sí estas que van saliendo”.

Las contradicciones que denuncia Baratta en los testimonios

Sobre las nuevas pericias que confirman la existencia de «leyendas agregadas y enmendadas», el exfuncionario explicó que no sintió sorpresa, ya que “es lo que marcamos desde el 1º de agosto de hace cinco años, un trágico día en lo personal, porque esto es una parte solamente de las grandes contradicciones, mentiras y falsificaciones que hay en la causa Cuadernos”.

“Por ejemplo, Bacigalupo y Cabot supuestamente se cruzaron porque eran vecinos, pero según sus direcciones declaradas no lo son. Bacigalupo dijo que solamente lo vio en dos oportunidades, el día en que le entregaron los cuadernos y el día en que se los devolvió a Cabot, pero después añadió que los vio en otras oportunidades”, comenzó a relatar Baratta.

Sobre la caja que contenía a los supuestos cuadernos, que de acuerdo a lo declarado, había sido entregada un año antes por Centeno a Bacigalupo, Baratta dijo que “cuando Cabot hace entrega de los papeles al fiscal Stornelli, hay una carta documento que Centeno le manda a su exesposa cuya fecha es posterior a la entrega de esa supuesta caja de Bacigalupo a Cabot”.

“Por supuesto que esto fue una operación de inteligencia”, dijo Baratta.

Además, señaló que “hay que ver el contexto en el que estábamos. Primero, en octubre, días antes de las elecciones legislativas del 2017, me pusieron preso a mí y le dictaron la segunda prisión preventiva a Julio de Vido. Ahí estuvimos presos hasta marzo/abril, cuando sale la pericia donde se exponen las mentiras del famoso perito Cohen en la causa GNL”, comenzó a recordar.

“En ese lapso, Stornelli es recusado y apartado de la causa de Río Turbio por falta de objetividad y animosidad manifiesta. En esos meses en que estuvo apartado, fue cuando Bacigalupo, Cabot y Stornelli se juntaron en el armado de la causa Cuadernos. Ese 31 de julio también, según declararon, cuando primero lo ponen preso a Centeno, Cabot y Stornelli van a buscar a Bacigalupo, comen unas medialunas y lo llevan para que declare frente al propio Stornelli”, repasó Baratta.

Lo que dijo Baratta sobre la Ley del Arrepentido y los empresarios que declararon en su contra

La Ley del Arrepentido, sancionada en 2016, “busca romper el pacto de silencio dentro de las organizaciones criminales”. Cuenta con un plazo de un año, en el que el juez y el fiscal deben controlar si la información que dio el “arrepentido” fue verdadera y útil. “Hay un año para constatar que lo que dijeron era cierto. Ninguno pudo demostrarlo”, acusó Baratta en declaraciones radiales.

“En el medio tuvimos la payasada de la absolución de todos los de Techint, ellos me entregaron dinero supuestamente, pero la culpa era sólo mía. Todo eso sigue ahí. Hablando de los empresarios arrepentidos, hubo muchos que declararon que no me habían dado absolutamente nada”, recordó quien fue la mano derecha de De Vido.

Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería: «Los arrepentidos sostuvieron un relato falso»

“Hay otros empresarios que marcaron también en otros cuadernos estas cosas, por ejemplo Néstor Otero, Jorge Rodríguez, Alberto Padoán, que certificaron que en la fecha en la que supuestamente se habían encontrado conmigo, estaban en el exterior. Hubo otros empresarios que certificaron que estaban en otros lugares de Argentina”, informó Baratta sobre su supuesto cobro de coimas.

Por último, el exfuncionario de Nación volvió a apuntar contra el fiscal que recibió las fotocopias de los cuadernos y reveló que “Stornelli, en una semana de septiembre, me despertaba todas las mañanas sin previo aviso de la celda de Ezeiza a las 5 de la mañana y me devolvía a la medianoche. Cinco días seguidos me hizo esto y ahí en Comodoro Py también estaba el ingeniero Valenti”, manifestó.

“A Valenti lo tuvieron una semana ahí hasta que cambió su declaración. A mí me subían al colectivo común y me llevaban, pero Valenti estuvo ahí directamente una semana. En Comodoro Py no podés estar más de dos días, las celdas son un asco”, denunció Baratta mientras señalaba extorsiones y afirmaba que “por supuesto que esto fue una operación de inteligencia”.

ML / Gi