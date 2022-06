Fesimubo expande su organización regional para “estar más cerca de los sindicatos”

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) presentó la planificación “Gestión Regional” en la que creará siete regionales en la provincia, para avanzar en la coordinación con los gremios. Del encuentro participaron dirigentes de San Vicente, General Paz, Morón, Ensenada, Avellaneda, Pinamar, La Plata y Berisso.

El secretario general de la organización, Rubén ‘Cholo’ García, explicó que se trata de una alternativa para “estar más cerca y fortalecer a los gremios” en esta nueva etapa de expansión de la Federación, que alcanza cifras de representatividad cercanas al 93%.

La Secretaría de Gestión Regional se encuentra a cargo de Carlos Rodríguez quien expresó: “La Federación creció muy rápido y el primer tiempo fue un proceso de pelear contra la burocracia sindical, ahora estamos en una nueva etapa y hemos encontrado una alternativa para estar más cerca de los sindicatos”.

El nuevo esquema plantea la creación de siete regionales y diferentes sub regionales, como en La Matanza y la Sexta Sección electoral. Cada una va a contar con un delegado que deberá coordinar el trabajo en el territorio con los sindicatos y la Federación.

“Esto no significa que cuando haya un conflicto solo se acompañe desde una región, sino que nos va a permitir coordinar de manera más ordenada todas las actividades”, señaló Rodríguez. También destacó que con este mecanismo “se van a organizar las Regionales de la Juventud y de Género, que son muy importantes, y que seguirán trabajando desde el arco político de la Federación a través del MUPE, junto a los gremios municipales peronistas”.

Desde el punto de vista estratégico manifestó que en este momento “es necesario que los sindicatos estén más cerca y más unidos y esto nos genera mucho más poder con los intendentes y contra la burocracia sindical”.

Por su parte, el titular de Fesimubo expresó que “los intendentes en su mayoría quieren un sistema municipal con los trabajadores sin estabilidad, con bajos salarios, para que el trabajador no reclame y sea el bien menos preciado de un municipio” y, al mismo tiempo, “un instrumento de la política”.

Por último, García destacó que para gestionar con transparencia se buscó crear una Federación “donde los sindicatos estén por adhesión y no por obligación. Es decir que estén convencidos y planteamos crear una estructura que esté al servicio de los trabajadores y no al servicio de la política”. “Hoy en la provincia hay sindicatos que hace treinta años que no tienen elecciones apañados por la vieja estructura federativa”, concluyó.