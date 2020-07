Fiad se expresó a favor del proyecto de fibrosis quística pero criticó su tratamiento – NCN

El presidente de la Comisión de Salud, Mario R. Fiad, acompañó con su voto, pero fue critico y mostró su preocupación por la forma que se trató el proyecto de fibrosis quística.

Durante su intervención como miembro informante en la sesión remota, donde se aprobó sobre tablas el proyecto que garantiza la cobertura integral a los pacientes que padecen fibrosis quística, el senador jujeño expresó: “Espero que este procedimiento parlamentario, si podemos llamarle así, haya sido solo una excepción porque sería preocupante pensar que los senadores hayan sustituido el mandato del pueblo de sus provincias, por el mandato del Poder Ejecutivo.”

Recordemos que el día martes, durante la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Presupuesto y Hacienda, y Trabajo y Previsión Social, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, expresó su enfático rechazo a la media sanción venida de Diputados. Luego de escuchar las observaciones del ministro, senadores de distintos bloques asentían y se disponían a trabajar sobre el proyecto y modificar los artículos necesarios. Sin embargo, con un llamado por teléfono del Presidente de la Nación solicitó su aprobación sin modificaciones y se comprometió a corregir los inconvenientes mediante un “decreto parcial” según palabras de la vice jefa del bloque oficialista.

En este sentido, Fiad, manifestó: “El presidente, se comprometió a realizar las modificaciones que planteó el Ministro de Salud, pero me parece que al hacerlo tendrá que exceder el límite de sus competencias reglamentarias, porque las mismas no lo habilitan a introducir modificaciones, sino solo para definir los términos que permitan la operatividad de la norma.”

Por último, el legislador jujeño expresó: “Muchas de las disposiciones de esta ley, están vigentes, ya que fueron aprobadas por leyes anteriores, o por resoluciones, y en la actualidad el sistema de salud no las está cumpliendo. No podemos cubrir las inconsistencias del sistema de salud por medio de leyes, porque con ellas no vamos a superar la fragmentación del sistema y las inequidades que se presentan cuando algunos pacientes pueden acceder a todo y otros ni siquiera a una prestación básica.”