Fidanza: «Es probable que CFK se termine inclinando por Wado»

El director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza, afirmó que no hay muchas chances de que el kirchnerismo siga: «La fórmula Fernández-Fernández fue una demostración táctica pero, a su vez, es debilidad política». Por otro lado, se refirió a las PASO. «Hay candidatos con fuerte construcción mediática«, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué te quedó del discurso de la Vicepresidenta?

No me quedó mucho. Fue un discurso dedicado a su auto celebración, en donde no reconoció ningún error hacia atrás, ni se hizo cargo de la gestión que ella eligió. Es una muestra ya repetida en ella, y su repertorio, en relación con la sociedad argentina, ya está concluido.

¿Fue su última Plaza de Mayo?

Es muy probable que haya sido su última Plaza de Mayo, no hay muchas chances de que el kirchnerismo siga. En tal caso, ella no va a contar con los recursos de un gobierno para organizar un acto de estas características. De todas maneras, por como es ella, no creo que planeé retirarse a su domicilio.

Las definiciones clave de Cristina Kirchner en el acto por los 20 años del kirchnerismo

Hay presidentes octogenarios como Biden, ¿la longevidad ha cambiado la política?

Cristina, como los líderes que han alcanzado centralidad durante más de una década, nunca vamos a decir que se van a retirar. Pero no la veo conservado ese lugar protagónico. Este ciclo decadente empieza cuando deja la presidencia en 2015, cuando no se presenta a entregar los atributos y acusó a la prensa de maniobras para su derrota.

Si mirás los sondeos de opinión, al final de su mandato tenía una imagen negativa por encima del 50%, y la positiva siempre asociada al capital electoral que le queda, en el orden del 20% y en descenso.

Cuando anuncia la fórmula Fernández-Fernández es una demostración táctica pero, a su vez, es debilidad política. Tuvo que recurrir a socios que antes la habían defenestrado.

Caparrós: «En Argentina ningún grupo ni líder despiertan confianza»

Ella retuvo la jefatura política pero sin la nitidez que tuvo hasta 2015. Alberto, en su tensión con ella, aprovechó los resortes del poder burocrático para no tener acuerdos de fondo con el poder que ella ostentaba. Fue más bien negativo el resultado y demuestra que Cristina careció de poder disciplinar su frente.

Ayer reclamó un cambio en el programa con el FMI y dijo que si no estaba eso, las cosas iban a empeorar. Lo dijo delante de Massa. De manera que son resultados pobres y estrategias fallidas.

Wado de Pedro

¿Viste algún indicio de posibles candidaturas en la forma en que estaban estructurados arriba del escenario, ya sea Massa al lado de Wado o Kicillof junto a Alicia Kirchner?

Me niego un poco a la iconografía. Es probable que Cristina Kirchner se termine inclinando por Wado de Pedro. Sería muy extraño que vuelva a confiar en Massa porque, dado su antiguo perfil crítico, es parecido a Alberto Fernández. Y con lo dijo de Fondo es un mensaje para su ministro de Economía.

Por su parte, Wado forma parte de la generación diezmada y está asociado a muchos valores kirchneristas. Y es una figura joven que puede asimilar una derrota política sin muchas consecuencias. Es más bien una candidatura para fidelizar a los propios.

Wado de Pedro lanzó su primer spot después del acto de Cristina Kirchner

Sí prevaleciera el hecho de que el FdT tuviera un único candidato, con el caudal de Cristina, podría tener el segundo lugar en las PASO con un poco menos de 25%. No es para nada despreciable.

¿Entonces, no creés que vaya a haber PASO con distintos candidatos compitiendo en el Frente de Todos?

No, creo que vaya a haber uno solo. El interés de Cristina es que no haya PASO. Ahí es la última batalla de Alberto.

Por su parte, Juntos por el Cambio va a disputar unas PASO muy fragmentadas, y le da una chance razonable al Gobierno. Muchos analistas dicen que después de las primarias es impredecible lo que sucederá, sobre todo si Javier Milei las gana.

Pese a la presión K para que no haya PASO, Daniel Scioli ratificó que se presentará: «Voy igual»

Daniel Scioli dijo que no es un acto de rebeldía pero estaba convencido que lo mejor para el FdT era una competencia entre distintos candidatos y que no se iba a bajar aunque Cristina se lo pidiera.

En esa foto, lo que se ve es que falta todo el sector del Presidente, quien tiene la lapicera. ¿No podrá llegar a perder Wado con Scioli, si detrás de este están todos los gobernadores?

Cristina tiene una base electoral muy fiel, cualquiera que designara, ese grupo lo votaría. Alberto se bajó pese a que tenía los recursos del Estado. Imaginate un Rossi o un Scioli, no resistirían.

No hay que olvidar que hay un peronismo no kirchnerista en donde se van a canalizar votos y no veo una base electoral firme sin la bendición de la Vicepresidenta. Cristina está en decadencia pero conserva el mayor caudal electoral, pero no sé de dónde sacaría los votos.

Encuesta: Juntos por el Cambio ganaría las elecciones y el Frente de Todos quedaría tercero

Según en qué consultora preguntes hay una respuesta diferente. ¿Vos tenés a Larreta o a Bullrich arriba?

No olvidemos las dificultades en las encuestas que se tienen en el mundo para determinar, en una competencia cerrada, quién puede prevalecer. Nuestro análisis nos dice que aún no se puede decidir.

Además, cambia según cómo se mide la opinión pública. Por ejemplo, de manera presencial o por teléfono, donde Bullrich tiende a tener ventaja. Y esto puede ser un sesgo vinculado con la construcción de su figura.

La belicosa reacción de Patricia Bullrich en campaña

Hay candidatos con fuerte construcción mediática y es un requisito fundamental en esta época de la cultura. Los ejemplos son Bullrich y Milei. En cambio, Larreta es distinto. No es serio que digan que gana uno u otro. Y, vale decir, que si los escenarios son parejos, las probabilidades de que las encuestas puedan dar un pronóstico correcto, son bajas.

