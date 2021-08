Fiestas en Olivos: salieron a la luz los videos del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena

Fiesta en Olivos en medio de la cuarentena estricta en el país.

Este martes, salieron a la luz los videos de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, en plena cuarentena estricta.

En las imágenes se la ve a la primera dama celebrando junto al presidente Alberto Fernández y otros 10 invitados y corresponden al 14 de julio del año pasado.

En el primero, puede oírse a los invitados cantando el feliz cumpleaños mientras la primera dama sopla una vela, levanta las manos y grita “¡Gracias!”.

Durante la celebración, nadie lleva puesto barbijo. Las filmaciones fueron difundidas por el medio, El Destape y luego la TV Pública.

En otro de los videos, Yáñez se saluda con sus amigos y hace un brindis mientras Fernández observa desde la mesa en medio de los ladridos de la mascota presidencial, Dylan.

La polémica por la fiesta de cumpleaños en plena pandemia, contradiciendo el decreto presidencial que establecía estrictas normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, derivó en la indignación de la oposición que reaccionó con pedidos de juicio político y todo tipo de recriminaciones públicas.

En una primera instancia, el presidente había desmentido la veracidad de las acusaciones pero cuando apareció una segunda foto, más contundente que la primera, no le quedó más remedio que admitir el hecho había sucedido y que había sido un “error”.





