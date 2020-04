Filmus: “Nunca más una madre debe llorar la pérdida de un hijo en una guerra”

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, aseguró que la Argentina tendrá “la paciencia y la fortaleza” necesarias para que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas “no baje nunca su intensidad” y advirtió que “nunca más una madre” argentina deberá llorar la pérdida de un hijo en medio de una guerra”.

En una entrevista con Télam, Filmus convocó a los argentinos a “mantener viva la memoria” y a “rescatar los valores de solidaridad, de luchar entre todos por un objetivo común”, como lo hicieron los héroes de Malvinas, pero en este caso ante la pandemia del coronavirus.

Además, reivindicó los tres proyectos de ley elaborados por el Gobierno para reafirmar la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

– Télam: ¿Cómo se está preparando el Gobierno y en particular la Secretaría para conmemorar este 2 de abril tan atípico en medio de las restricciones que impone la cuarentena por el coronavirus?

– Daniel Filmus: El 2 de abril es un día para recordar, homenajear y valorar el heroísmo, la solidaridad y unidad que tuvieron los soldados que combatieron en Malvinas y, al mismo tiempo, comprometernos con ellos en todo sentido: Escucharlos, apoyarlos y tratar que todos sus derechos sean considerados por el Estado, pero también comprometernos con los ideales que sostuvieron peleando por la soberanía de las Islas.

Lamentablemente, las condiciones nos obligaron a suspender todas las actividades previstas, principalmente la vigilia de Río Grande, que este año cumple 25 años y que íbamos a estar acompañando. Por eso, el trabajo fundamental va a ser por las redes y el recuerdo que el propio presidente (Alberto Fernández) va a tener sobre los soldados.

La idea es mantener viva la memoria y para eso vamos a utilizar todos los medios públicos, los canales educativos, que el Gobierno está utilizando en estos momentos para difundir el programa escolar, para enfatizar qué significa el 2 de abril, por qué tenemos que rendir homenaje y por qué tenemos que seguir en esta lucha por recuperar la soberanía de las Islas.

Lo que también queremos rescatar son los valores con los que se combatió: el valor de la solidaridad, de cuidarse entre todos por un objetivo común, ése que tuvieron nuestros soldados es el que hoy -valga la diferencia- también tenemos que tener todos los argentinos.

– T: Se cumplen 38 años del inicio de la guerra de Malvinas, hubo un cambio de gobierno y, con él, el retorno a una estrategia más enérgica en el reclamo soberano sobre las islas,. ¿En qué momento nos encuentra este 2 de abril en términos del conflicto con el Reino Unido?

– F: En lo que respecta a la política interna, hace pocos días, el 1 de marzo, el Presidente, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, planteó que iba a presentar tres proyectos de ley ante el Congreso que ya están preparados. Uno de ellos es el que crea una Comisión Nacional que estará presidida por el propio Alberto Fernández y que tendrá una representación plural, integrada por representantes de la oposición y del oficialismo, juristas, la provincia de Tierra del Fuego y ex combatientes. Un consejo al máximo nivel que genere políticas de Estado en la cuestión Malvinas que atraviesen los calendarios electorales y que nos permita evitar estar sujetos a las idas y vueltas que los cambios de gobierno han generado y que no ayudan al sostenimiento de la demanda de soberanía.

En segundo lugar, una ley muy importante que va a extender las fronteras de la plataforma continental, algo que Argentina ha planteado en la ONU y con éxito. Como sabemos, la Argentina tiene en el mar el doble de lo que es en continente. El objetivo de esa ley es que Argentina también manifieste su soberanía sobre las riquezas que el país tiene en su plataforma continental. Y la tercera ley tiene que ver con el endurecimiento de las penas respecto a la pesca ilegal, que sin lugar a dudas genera una pérdida de recursos enormes para la Argentina. En el frente externo, el Gobierno está haciendo una trabajo enorme para recuperar la iniciativa en los organismos multilaterales y lograr que el consenso internacional se manifieste de tal forma que el Reino Unido tenga que cumplir con la Resolución 2065 de la ONU que obliga a ambos países a resolver la disputa por la soberanía de las islas en una negociación bilateral y que el Reino Unido desoye.

– T: El Presidente habló de la necesidad de que los países entiendan que debe haber un nuevo orden mundial a partir de la crisis global producto del coronavirus. ¿Se puede pensar en la posibilidad de que esto tenga su correlato en la resolución de los conflictos soberanos, como es el caso de Malvinas?

– F: Si. Estoy totalmente de acuerdo con el Presidente. En el mundo hay un debate muy profundo sobre si la crisis por el virus puede cambiar el orden mundial. Está claro que el que lo cambia no es el virus, sino la voluntad de las naciones y de los pueblos que eligen a sus gobernantes. Sin lugar a dudas tiene que resurgir un nuevo humanismo, una nueva mirada que ,como también plantea (el papa) Francisco, de un mundo más igualitario, que piense más en las condiciones de vida de su gente y no solamente la acumulación de riqueza. Y en ese sentido, nos parece importantísimo que el siglo XXI sea el siglo en el que se terminen las situaciones coloniales. Aspiramos y creemos en el diálogo y nuestro compromiso este 2 de abril, con los que cayeron, con los veteranos de guerra y con los familiares que sufren enormemente las pérdidas y el acompañamiento de los que vivieron las pesadilla de la guerra, es que siempre nuestro reclamo va a ser pacífico. Nunca más una madre debe llorar la perdida de un hijo en medio de una guerra. La Argentina tendrá tanto la paciencia como la fortaleza para que este reclamo no baje nunca su intensidad.

-T: ¿El ofrecimiento de asistencia a los habitantes de las islas por parte del Gobierno argentino se puede leer como parte de esa solidaridad global?

– F: Exactamente, el Presidente justamente planteaba la necesidad de derribar los muros, derribar los bloqueos y nosotros hicimos ese ofrecimiento desde una perspectiva absolutamente humanitaria, sin ninguna vinculación con el debate respecto a la soberanía. Con el canciller Felipe Solá medimos las dificultades que tenían las islas en el puente aéreo con el Reino Unido y situaciones puntuales que tenían y tomamos esa decisión sobre la base de que todo aquel que habita el territorio argentino tiene los mismos derechos que todos los argentinos de tener apoyo humanitario. La Argentina está en condiciones de brindarlo y así lo hicimos.

-T: Los isleños rechazaron la ayuda brindada por Argentina. ¿Hubo alguna respuesta del gobierno británico?

-F: Salvo el agradecimiento del embajador ( británico en Argentina, Mark Kent) no tuvimos otra respuesta.