«Firmé y después me enteré quien más estaba en la lista» – NCN

Tras el cierre de candidaturas del último sábado en todo el país, la precandidata a diputada nacional en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer habló sobre el comienzo de la campaña para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el enfrentamiento entre Facundo Manes y Diego Santilli.

En ese sentido dijo: “No sabía que iba a estar en la lista. Yo me enteré de la composición de la lista prácticamente después de que estuviera hecha. Obvio que también me sorprendí”.

Y continuó: “No lo tomo como un engaño. Soy sincera. Nunca fui a negociar un cargo para mí. Acepté estar en ese lugar porque me lo pidió Facundo, quien me genera una enorme expectativa. Como no estuve desde un principio, sino que acepté y firmé, me enteré después cómo estaba compuesta la lista. No es que no sabía que estaba Cariglino. No lo tomo como una traición”.

Aclaró que no conocía a ninguno de los que se postularon pero destacó que “aprendieron a que hay que construir en la diversidad”.

“Estoy muy confiada de que todas las personas que aceptaron de participar de esta lista están comprometidas con un futuro distinto. No hay que ver esto como una confrontación contra Santilli y su lista”, remarcó.

Asimismo, defendió a Manes en medio de su confrontación con el sector de Juntos alineado con Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el candidato de la UCR dijera que espera que “no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”.

“Nadie debe ver en las declaraciones de Manes, que se pudieron interpretar mal, un ataque a nadie. Interpretó y expresó lo que expresan muchos ciudadanos en la Argentina. Todos sabemos lo que es usar los recursos del estado y los aparatos estatales”, finalizó.