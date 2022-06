Fiscales se unen en una ‘coalición’ para defender el derecho al aborto

Los fiscales generales de 21 estados norteamericanos y del Distrito de Columbia anunciaron este lunes su decisión de conformar una «coalición» en defensa del derecho al aborto, en abierta réplica a la decisión del viernes de la Corte Suprema de Justicia que anuló el carácter federal de ese derecho y lo dejó en manos de las legislaturas estaduales.

Los fiscales generales -un cargo electo- publicaron una declaración en la que reclaman un acceso «seguro y legal» al aborto, algo que, destacaron, sigue estando protegido en muchos estados norteamericanos.

«El aborto es atención sanitaria. Punto», remarcaron los fiscales, que se declararon “unidos para decir orgullosos que no vamos a dar marcha atrás en nuestra lucha para proteger los derechos de las embarazadas en nuestros estados y en todo el país».

Advierten los funcionarios judiciales que el fallo de la Corte «da marcha atrás a casi medio siglo de jurisprudencia y socava el derecho de personas de todo Estados Unidos».

«Nos sumamos para reafirmar nuestro compromiso en apoyo y para ampliar el acceso a la atención abortiva en todo el país», remarca el documento.

Entre los firmantes están los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington.

Fuera de ese texto, algunos de los firmantes ratificaron sus posturas en otras vías, de cara a un áspero debate abierto en los ámbitos legislativos y judicial y, sobre todo, en las calles, donde desde el mismo viernes existen manifestaciones a favor –las menos- y en contra de la decisión del máximo tribunal del país.

