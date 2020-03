Florencia Kirchner: “Me enfermaron pero jamás lograron que odiara mi nombre”

Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández y del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, expresó que si bien el “macrismo” y los “orangutanes de la Justicia” la “enfermaron”, no lograron que odiara su nombre.La hija de los ex presidentes, que permanece en Cuba por un tratamiento de salud, publicó en su cuenta de Instagram una foto suya de abril de 2016, “un tiempo antes de que, según los medios de comunicación, dejara de ser una pendeja frívola para pasar a ser la capa de la mafia, con una mente por encima del rango normal, dado que con 12 años ya vivía una vida ilícita”, evocó.

“Cada vez que el macrismo generaba un nuevo hundimiento, sabía que era una semana de mi nombre difamado por todos lados, de los orangutanes de la Justicia metiéndose en mi casa y haciendo conmigo lo que querían, fuera de cualquier marco legal”, añadió la hija de la vicepresidenta.

Tras denunciar que esa supuesta campaña “se había vuelto un plan sistemático”, Florencia Kirchner concluyó: “Me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre”.

La hija de Néstor y Cristina Kirchner comenzó a hacer publicaciones en Instagram el 10 de febrero último, después de la última visita que le hizo su madre.

Florencia Kirchner viajó a Cuba a mediados de marzo del año pasado para hacer un curso de guión cinematográfico, pero durante su estadía pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud en La Habana a raíz trastorno de un estrés postraumático, entre otros problemas de salud.