Florencio Randazzo cambia el rumbo de la campaña y lanza un nuevo mensaje al electorado

Florencio Randazzo, tras los resultados de las PASO, decidió pegar un golpe de timón en la campaña de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

Mediante el lema “Vivamos con tranquilidad”, el candidato de Vamos Con Vos se abocó a reuniones con sus colaboradores para reorientar la campaña. Tras analizar los estudios sobre 16 grupos focales, se concluyó que para las PASO no se acertó con el mensaje y no se llegó al electorado potencial que está dispuesto a votarlo: filo peronista, desideologizado, de clase media y media baja. “Nos tentamos con otro mensaje”, afirma Facundo Chaves en una nota de Infobae al citar una fuente cercana al candidato.

El nuevo mensaje apuntará a salir de la lógica de la grieta y de la polarización y evitar intervenir en las disputas que mantienen las dos fuerzas políticas que compiten en el centro del ring político: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Vivamos con tranquilidad no es la vida que queremos que propuso el kirchnerismo, es transmitir que los argentinos están cansados del conflicto permanente. Ahora imputan a Macri y Cristina lo acusa de las peores cosas y antes era al revés”, explican en el entorno de Randazzo y agregan: “Vivamos con tranquilidad es ir al supermercado y saber lo valen las cosas, que la inflación no te come el bolsillo, que podés trabajar y no perder el laburo, que si salís a algún lugar no te corten la calle, que la plata te alcance para llegar a fin de mes, que tus hijos vayan a la escuela y tengan clases y no un paro, que salgas a la calle y no te pongan un revólver en la cabeza, que puedas irte de vacaciones”.

Iniciado ya el cronograma de la campaña, Randazzo dará entrevistas y continuará con el trabajo interno y el diseño de estrategia y acciones proselitistas, tanto en el territorio como en los medios de comunicación. Además, continuará con encuentros y diálogos con candidatos locales de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, donde Vamos Con Vos tiene presencia.

Para mediados de mes, tiene previsto hacer una recorrida por el interior de la provincia, con “bajadas” a distritos como Tres Arroyos, Tandil y Pergamino y “mechar” con actividades en la primera y la tercera sección electoral, donde están la mayoría de los municipios bonaerenses más populosos.





