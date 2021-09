Florencio Randazzo: “El presidente Alberto Fernández perdió autoridad, dice una cosa y hace la otra”

Florencio Randazzo en Canal 26.

En la antesala de las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre, CANAL 26 habló en entrevista exclusiva con Florencio Randazzo, precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en el espacio político Vamos Con Vos.

Randazzo es un referente del peronismo que ha demostrado sus dotes al frente de la gestión y es palabra autorizada para plantear el escenario que atraviesa la Argentina y las soluciones a sus males endémicos, como la economía, la inflación y la inseguridad.

Sobre el acto eleccionario del domingo que viene, dijo Randazzo que los argentinos deben aprovechar esta oportunidad para hacer los cambios, y en ese sentido sostuvo: “Es importante que la ciudadanía vaya a votar, yo entiendo que hay mucho desencanto, pero que voten”.

“La Argentina hace rato que no encuentra el rumbo”, afirmó Randazzo, quien destacó además: “Soy un peronista que cree que todos debemos partir desde el mismo lugar” para tener las mismas oportunidades.

Conocido por su habitual credibilidad, Randazzo remarcó: “Soy un hombre que siempre cumplió su palabra”, en tanto que sobre las movidas del Gobierno de Alberto Fernández, agregó que acá “no se cumplió nada”.

Sobre la economía, dijo que la “Argentina debe exportar más”, de lo contrario “no puede ser competitiva”. Y agregaba que “la presión de sector productivo es insostenible”. Respecto de la economía diaria de la gente, sostuvo en CANAL 26 que “la gente paga cada dia mas por la carne porque el problema es la inflación“.

También habló sobre otro de los grandes problemas del país, como lo es la inseguridad. Dijo Randazzo: “La inseguridad no es un problema natural, no se soluciona con un sheriff. El que delinque tiene que estar preso y este Gobierno -en plena pandemia- liberó a 3.700 presos“.

En el mismo odrden de coss, manifestó Randazzo que “hay que utilizar la tecnología para combatir la inseguridad. En la Argentina debe haber control de armas”.

Finalmente, y consultado por CANAL 26 sobre el por qué la gente debería optar por el espacio de Vamos con Vos en las elecciones, dijo: “No hay locura más grande que hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El presidente Alberto Fernández perdió autoridad con la palabra, dice una cosa y hace la otra”.

Entrevista exclusiva y completa de Florencio Randazzo en Canal 26.





