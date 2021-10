Florida dejará de plantar sus icónicas palmeras en las ciudades para luchar contra el cambio climático

Las palmeras del estado de Florida son una de las imágenes más icónicas del estado del sol y la playa, lugar elegido por jubilados estadounidenses para descansar. Sin embargo, los científicos alertan de que estas palmeras podrían tener consecuencias catastróficas para el cambio climático debido al poco dióxido de carbono que absorben, lo que ha llevado al gobierno a decidir retirar las palmeras por otros árboles ecológicamente más sostenibles según publica la CNN.

Penni Redford, gerente de cambio climático de la ciudad de West Palm Beach, ha declarado para la cadena de noticias estadounidense que »las palmeras no secuestran carbono al mismo ritmo que los árboles nativos y no brindan sombra, no refrescan las calles y las aceras para reducir el calor en la ciudad».

El mayor emisor de CO2 del mundo

Estados Unidos se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia en lo que a contaminación se refiere. Esta potencia mundial es considerada el país que más emite CO2 de la historia y, además, se encuentra en los niveles de dióxido de carbono más altos de los últimos 800.000 años.

Uno de los métodos para reducir los niveles de dióxido de carbono es la planta de árboles nativos

Estos datos han dado lugar a quebraderos de cabeza en los científicos para paliar este aumento de las emisiones. Según afirma la CNN, uno de los métodos es el »secuestro terrestre de carbono», es decir, la planta de árboles que absorban el carbono durante la fotosíntesis y emitan oxígeno.

Las palmeras, la planta que menos absorbe CO2

Según científicos, las palmeras de Florida absorben únicamente 2,2 kilos de CO2 al año. La CNN menciona otros árboles como los robles, la caoba o los pinos, los cuales en comparación con la palmera absorben hasta 1.360 kilos de CO2.

Por este motivo, el plan Rising Above iniciado por Miami Beach tiene el objetivo de que en 2050 las palmeras no ocupen más del 25% de población de árboles en el Estado.

¿Qué árboles plantar?

Redford ha declarado para la CNN que la alternativa a la palmera es el roble del sur, un árbol con copa grande que puede soportar catástrofes naturales de cualquier tipo como tornados o huracanes.

La única medida, sin embargo, no debería ser solo sustituir palmeras por otro tipo de vegetación, sino que las plantas más viejas sean sustituidas por otras nuevas. La CNN confirma que los árboles más viejos absorben menos dióxido de carbono que los jóvenes.

Un estudio de la Universidad de Birmingham y la Universidad de Western Sydney junto a otros colaboradores investigó si algunos árboles como el roble podían aumentar su tasa de fotosíntesis a medida que aumentan los niveles de dióxido de carbono. Anna Gardner, investigadora de la Universidad de Birmingham, declaró para la CNN que »el objetivo era cuantificar la respuesta fotosintética de estos árboles a niveles futuros de CO2 atmosférico».

Los resultados fueron reveladores ya que indicaron que en los primeros tres años del proyecto, que duraría 10 años, los robles de hasta 175 años eran capaces de aumentar la absorción de CO2 a medida que los niveles en el aire eran mayores.

El profesor de fisiología del árbol de la Universidad de Western Sydney, David Ellsworth, dijo para la CNN que »estos viejos bosques de robles son imprescindibles y el impacto en el clima sería mucho peor sin ellos». Por lo tanto, estos bosques son determinantes para el futuro.

Para evitar la tala de árboles, las plantas que no absorban suficiente CO2 serán replantadas en otros lugares

Redford considera que, entre las medidas que se llevan a cabo y continuarán en el futuro, está que West Palm Beach regale hasta 1.000 árboles nativos para residentes y negocios. El programa Rising Above también ayudará a incluir especies en el paisaje como robles, fresnos, olmos o sicomoros.

Para evitar la tala de árboles, el objetivo será que las plantas que no contribuyan a la absorción de CO2 se planten en otro lugar donde las emisiones sean menores. De esta manera, las ciudades tendrán una alternativa para vivir de forma más saludable y sostenible.