FMI: AJUSTE DE CUENTAS | 7 miradas

Michael Stott- Lucinda Elliott. El Presidente de Argentina no está dispuesto a ceder. Aceptar un acuerdo rápido con el FMI significaría «arrodillarme y cumplir con las exigencias de los acreedores», exclamó Alberto Fernández ante una multitud de sindicalistas en Buenos Aires. «Eso no lo hace un peronista. Nosotros sabemos a quién representamos, los representamos a ustedes, no a los acreedores».

A medida que se acerca la fecha límite de marzo para que la Argentina devuelva miles de millones de dólares al FMI de un rescate récord de u$s 57.000 millones, el Gobierno de izquierda se enfrenta a una crisis económica y necesita un nuevo acuerdo con el fondo para desbloquear más dinero.

En lugar de presionar para llegar a un acuerdo, Fernández y sus principales ministros endurecen su línea. Han sorprendido a los funcionarios del FMI al insistir en grandes concesiones, como la reducción de las tasas de interés y mucho más tiempo para pagar.

«Me he vuelto cada vez más pesimista», dice una fuente cercana a ambas partes en las conversaciones. «Ahora mismo, es tan incierto que podría pasar cualquier cosa».

Lo que está en juego es la reputación del FMI en su intento de ayudar a las principales economías emergentes a salir de las recesiones inducidas por la pandemia y el futuro camino de Argentina, miembro del G20 y gran exportador de cereales, que corre el riesgo de distanciarse de la comunidad internacional y aislarse.

La mayoría de los economistas coinciden en que no llegar a un acuerdo con el FMI antes de fines de marzo sería desastroso. Esto significaría que Buenos Aires entraría en mora con el Fondo, lo que le impediría obtener créditos de otros prestamistas multilaterales. Dado que los inversores privados ya resisten a la Argentina luego que defaulteara brevemente su deuda el año pasado, un enfrentamiento con el Fondo convertiría a Argentina en un paria financiero internacional.

Para un núcleo duro del partido peronista, este resultado sería aclamado como una victoria, demostrando que Argentina puede desafiar al sistema financiero internacional y seguir su propio camino nacionalista hacia el desarrollo económico.

«La relación del FMI con nosotros no es la de un acreedor con un deudor», dice Juan Grabois, líder de un movimiento social radical de base aliado con la coalición gobernante. «Es la relación de un estafador con alguien a quien ha estafado. Para nosotros, el FMI es el diablo».

Aislado de la mayoría de las fuentes de financiación internacional, el Gobierno recurre a la impresión de dinero para ayudar a financiar su déficit, alimentando una inflación que supera el 50% anual. Para conservar las escasas divisas extranjeras, los estrictos controles de capital limitan la cantidad de dólares que los argentinos pueden comprar y el dólar en el mercado negro se ha disparado hasta alcanzar casi el doble del tipo de cambio oficial. Los ministros han ordenado congelar los precios para controlar el costo de más de 1400 productos.

Los economistas ven que se acerca un momento de ajuste de cuentas. «La inflación y la brecha están en máximos de varias décadas; el déficit fiscal es demasiado amplio para un país con acceso limitado al mercado; el balance del banco central se ha deteriorado notablemente, con las reservas netas de divisas disminuyendo. Además, las restricciones a las importaciones y al capital limitan la actividad y enturbian las perspectivas de crecimiento», según la Morgan Stanley, en un informe reciente de Fernando Sedano.

El gobierno desestima tal pesimismo. «Argentina está en el camino correcto», dice Santiago Cafiero. «El problema es la deuda, el problema no es nuestro camino de recuperación económica».

Sin embargo, los banqueros de Buenos Aires culpan a las políticas del Gobierno de ahuyentar a los inversores. Como dice uno de ellos: «Argentina tiene una economía viable, pero está en quiebra financiera. Es como una empresa que sigue produciendo pero no puede financiarse».

La perspectiva de que las negociaciones con el FMI no lleguen a buen puerto antes de marzo, cuando se vence un pago de u$s 2800 millones al Fondo está causando alarma. Ambas partes repiten mantras sobre el progreso constructivo, aunque los funcionarios dicen en privado que se han hecho pocos avances reales hasta ahora.

«Las posibilidades de llegar a un acuerdo han disminuido significativamente», dice la segunda persona cercana a las conversaciones. «Todavía lo pondría como el resultado más probable, pero hay algunas personas… que ya piensan que la probabilidad es mucho menor».

Los principales puntos de fricción son las demandas de Argentina de que se reduzcan los recargos en las tasas de interés que paga al FMI y de que se le concedan más de los 10 años habituales de plazo para el pago. Por su parte, el FMI quiere ver un plan creíble para reducir el déficit fiscal del país en los próximos años.

Con las reservas netas de divisas de Argentina agotadas, la lógica económica sugiere que incluso un acuerdo básico sería el mejor resultado para ambas partes, pero la política de un acuerdo es cada vez más compleja en Argentina.

Es probable que la coalición peronista agudizará las divisiones internas de cara a la próxima campaña presidencial de 2023. El ala radical, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, la influyente vicepresidenta, cree que la respuesta es reforzar las políticas nacionalistas, intensificar los controles gubernamentales sobre la economía e insistir en que el FMI ceda.

Los analistas afirman que Guzmán está sometido a una fuerte presión del ala dura para que adopte una línea más firme con el Fondo. En una carta abierta publicada después que los peronistas sufrieran una paliza en las elecciones primarias de septiembre, Kirchner insinuó que el Gobierno se había equivocado al no gastar lo suficiente.

«Nuestros seguidores votaron por una asistencia social que no se produjo», dice Eduardo Valdés, un diputado peronista cercano a Kirchner. «Los presupuestos que deberían haber ayudado a la gente no se gastaron en su totalidad».

Fernández y sus ministros quieren que se los vea tomando una línea dura con el Fondo. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de Buenos Aires que se encuentra entre las figuras más populares de la oposición, ha dicho que el acuerdo de rescate no es bueno ni malo en sí mismo y que la mejor manera de renegociarlo es convencer al FMI de que Argentina tiene un plan económico sólido.

Guzmán dijo que las posibilidades de un acuerdo con el FMI para marzo dependen «principalmente del apoyo de la comunidad internacional a lo que Argentina está proponiendo». Reiteró la exigencia de que el Fondo baje los recargos de intereses que impone a la deuda argentina y dé más tiempo al país para pagar.

«Es una especie de estrategia extraña en la que Argentina pone sobre la mesa algo que es muy difícil de cumplir para el Fondo», dice la segunda persona cercana a las conversaciones. «Y lo tienen ahí como excusa en caso de que no haya acuerdo sobre un programa político».

Los repetidos arrebatos peronistas contra el Fondo han hecho mella en Washington -Estados Unidos es el mayor accionista del fondo. Funcionarios cercanos a las conversaciones advierten que entre algunos de los otros países accionistas del FMI, que deben aprobar cualquier nuevo acuerdo, la paciencia con Argentina se agota.

«No es un país con el que se quiera hacer una excepción», dice un funcionario familiarizado con las negociaciones. La credibilidad de Guzmán ante los mercados también disminuyó a medida que pasaron meses sin avances en las conversaciones con el FMI. Muchos creen que perdió una oportunidad de oro para sellar un acuerdo con el Fondo el año pasado, justo después de renegociar con éxito u$s 65.000 millones de deuda con inversores internacionales.

«El plan original [del FMI] era llegar a un acuerdo hace un año», dice la primera fuente. «La idea nunca fue llegar a fines de 2021 en esta posición. Hubo advertencias constantes a Argentina de que retrasar sólo haría las cosas más difíciles».

«En dos años, Guzmán no ha hecho otra cosa que negociar la deuda», dice Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía en el primer año de Macri, antes del rescate del FMI. «El acuerdo con los acreedores privados del año pasado sólo pateó la pelota para adelante y no se ha conseguido nada con el FMI. Es un fiasco».