FMI: “LES QUEMAMOS LAS MANOS”.

Para este economista reconocido de la Universidad de Columbia en Nueva York, nacido en la Argentina, su país está al borde de perder el control de la inflación si la brecha en el dólar sigue aumentando.

“Ha sido una crisis diferente a las de los 90 y 2008. Acá no están mal los bancos o el sistema financiero. Si uno tiene en cuenta que los bancos no quebraron y que la pandemia durará un año, la economía global podría hasta funcionar mejor a futuro con procesos más eficientes. Es la destrucción creativa de Joseph Schumpeter. Hay un sector de la actividad económica pujante. Las aerolíneas, los servicios personales y las pymes, padecen una situación mucho más delicada.

Hay dos opciones. Un arreglo rápido con el FMI para que Argentina recupere acceso al financiamiento. La otra, un ajuste fiscal. Lo del Fondo lo veo trabado. Al FMI le quemamos las manos. Aunque digamos todo: el Fondo se ha equivocado también. Pero eso ya es pasado. El FMI muy cauteloso con Argentina. Nos dieron un préstamo muy generoso y Washington no apoya al país como lo hizo con Macri. Un ejemplo es lo que pasa con el candidato de EE.UU. para el BID, Mauricio Claver-Carone. Argentina no lo apoya.

-Pueden acumularse materias primas. Por ejemplo el cobre se volvió atractivo en China y sirve como garantía. Nadie pone como garantía una acción de Apple, pero sí el oro o el dólar. Es posible que veamos que los commodities suban más porque la vacuna está cerca y también la recuperación de la economía.

Lo que a la Argentina le sirvió en 2003 es que China se transformó en el motor de crecimiento de la economía global. El aumento de las commodities no quiere decir nada en medio de tanta liquidez dando vuelta. Los precios suben y bajan. Acá la clave para la Argentina es que China vuelva a ser el motor de la economía global y no que suban las materias primas. La economía china parece estar recuperándose muy bien, pero tiene problemas financieros internos serios. Aumenta el gasto público: mal y de manera populista. Las provincias y sus gobernadores se gastaron la plata y ahora muchos no pueden devolver los préstamos. Si China no crece más de 4% es un problema para ellos y para nosotros. En 2003 China crecía arriba del 10%. Además, hay temas geopolíticos. A Estados Unidos no le gusta lo que China ha hecho en Asia y África.

Es mejor deberle dinero al FMI que a China. Las quejas de los gobiernos africanos y asiáticos es que los chinos no les han perdonado las deudas. Si uno pide plata a Pekín y no le paga le dicen “Bueno, fenómeno. No te compro más soja”. El FMI no puede hacer eso. Mantengamos una buena relación con China, pero no esperemos que sea un motor de crecimiento como en 2003.

-Hemos sido afortunados, tanto Argentina como la región, porque la pandemia aumentó la demanda de dinero y la mayor emisión que hicieron los bancos centrales no se tradujo en aumento de la inflación. La pandemia alargó el veranito porque la gente prefirió tener cash en la casa en vez de ir al banco por miedo al contagio. Pero eso tiene patas cortas porque no se puede llenar uno de pesos porque llega un momento en que no tiene en qué gastarlos y pierden valor.

Tengo un déficit fiscal de 4,5% del PBI en 2021 y ¿cómo lo financio? Si es con emisión de dinero, esos pesos nuevos sí irán a inflación porque ya no habrá pandemia. Entonces: se espera más inflación.

-Tema de ajuste en el gasto o en la recaudación. Soy miembro del comité financiero de la Universidad de Columbia y el ingreso por estudiante nos caerá 10%. Mi propuesta inmediata fue bajarnos el salario 10%. Uruguay hizo eso y veo que Argentina no. Alguien tiene que ajustar. Además, el sector público no ajustó como el privado. No digo que sea para siempre, hablo durante esta emergencia, para pagarles a los más pobres que no tiene nada de nada.

-El tema es la inflación. Con una brecha de 80%, si usted hace crecer más la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el financiero se puede perder el control de la inflación. Con esta brecha del dólar, la inflación ya está al límite de irse de control.

Acá se creó dinero y ahora la gente se quiere salir. Como el Banco Central no tiene reservas, no les queda otra que hacerlo con credibilidad; habrá que ver las señales. Si tuvieran credibilidad podrían acerca el tipo de cambio oficial a los $ 100 y la inflación no subiría. Pero no tienen credibilidad y eso es algo difícil de adquirir para nuestro país. En Argentina no se quiere hacer reformas. Si usted está enfermo y no va al médico porque tiene miedo que le duela la operación…-La pandemia complicó las cosas. Los peronistas pueden bajar el salario real, tener a Moyano de su lado, decir cosas increíbles y tener la capacidad de convencer a la gente. En ese sentido, fue una suerte que la pandemia haya caído en manos de su gobierno y no otro.

La Argentina para crecer y crear empleo suficiente necesita un gobierno más pro capitalista y eso no es sencillo. Llegamos a un arreglo de la deuda por un absurdo: US$ 107.000 millones que con estas tasas globales no es nada. La reputación de la Argentina es tan mala que el riesgo país que pagamos nos impide pedir prestado.

-Veo la grieta sigue vivita y coleando en Argentina. No veo convergencia sobre temas importantes, sino peleas y distracciones que pueden llevarnos a no prestar atención a problemas graves como la inflación.”

En el mundo de la economía se reconoce la capacidad de Guillermo Calvo prever acontecimientos graves. Así ocurrió con el tremendo tequilazo mexicano. Será cosa de prestarle particular atención a sus conceptos.

Guillermo Calvo es profesor en la Universidad de Columbia. Publicó trabajos académicos sobre tipo de cambio, crisis financieras en mercados emergentes. Desde hace años este hombre lúcido y afable sigue paso a paso las alternativas de la economía argentina.