FOETRA: denuncias de la oposición a días de las elecciones

De manual, las elecciones del 2 de diciembre en FOETRA (Federación Obreros y Empleados de las Telecomunicaciones de la República Argentina) vienen con denuncias de parte de la oposición. Así lo hicieron saber a Mundo Gremial desde el búnker de la lista Granate Blanca, que encabeza Sergio Soto y lleva de segunda a Florencia Saracho.

“Tenemos problemas con la gente que teletrabaja porque el oficialismo entregó a la Junta Electoral una lista de trabajadores que los votan con la posibilidad de que se acerquen a votar al lugar más cercano a su casa; mientras que el resto que trabaja desde su casa y no los vota debe ir hasta su domicilio laboral lo que desalienta la participación”, explica Soto. Por supuesto, como toda oposición no cuenta con recursos para poner autos o traslados a disposición.

Pero hay más. Los 7.800 afiliados que pueden votar están nucleados en más de un 90% en tres compañías: Telecom-Personal; Telefónica-Movistar y Claro. En cada una de esas empresas ocurre algo distinto: “En la primera de ellas no permiten el ingreso a la oposición; nos pasó en San Isidro, San Miguel y San Martín por nombrar algunas. Tienen un acuerdo con el oficialismo por el cual nosotros no podemos ir a llevarle nuestra propuesta a los compañeros que trabajan en esa empresa”. Sigue: “En Claro tienen una actitud antisindical porque no dejan que nadie entre y es la primera vez que en esa empresa se va a votar porque no querían encuadrar a sus trabajadores como sector de Telecomunicaciones, sino que los tenían bajo convenio de Comercio”, explica Soto. “Quieren complicar el accionar de la oposición”, concluye Soto.

Este caso de Claro finalizó luego de un extenso juicio que llegó a la Corte Suprema y que se inició por falta de aportes al Fondo Compensador Telefónico y por el no encuadramiento al sector de telecomunicaciones. La sentencia, que llegó en 2017, obligó a la empresa a pagar 1.700 millones de pesos.

Finalmente, la empresa Telefónica es la más permisiva con los delegados para que hagan su trabajo gremial.

El 2 de diciembre competirán dos listas: por el oficialismo y bajo la lista Azul y Blanca irán Osvaldo Iadarola (Secretario General) y Claudio Marín (Secretario Adjunto) que conducen el gremio desde 1997. En tanto, que por la lista Blanca Granate irán Sergio Soto y Florencia Saracho, como primero y segundo respectivamente.

Las elecciones se debieron haber realizado en julio como para que se activaran los nuevos mandatos en octubre que es cuando vencieron: en cualquier caso, al lado de muchos otros gremios el mandato apenas está vencido por efecto de la pandemia.