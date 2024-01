FOPEA cuestionó Manuel Adorni por la actitud que mantuvo durante una conferencia de prensa

Ante las discusiones surgidas a raíz del anuncio del megadecreto de necesidad y urgencia por parte del presidente Javier Milei y la posterior presentación en el Congreso del proyecto de ley ómnibus, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) instó al vocero Manuel Adorni a mantener «distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas» y le solicitó «evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor«.

La solicitud de la entidad surgió a raíz del incidente ocurrido este jueves durante la conferencia de prensa habitual que el vocero realiza a diario desde la Casa Rosada. El protagonista fue el periodista acreditado por FM La Patriada, quien, en su turno, indagó sobre la posible pérdida de derechos laborales en caso de que avancen las propuestas de La Libertad Avanza (LLA).

«El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) insta al vocero presidencial, a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas y evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor«, agrega y señala: «Este jueves, el colega Fabian Waldman (FM La Patriada) le preguntó durante la habitual conferencia de prensa por la eventual pérdida de derechos laborales adquiridos, a lo cual el funcionario respondió de manera burlista e irónica».

Manuel Adorni apuntó contra la «casta sindical y empresarial» y habló de Aerolíneas Argentinas

Y concluye: «Más aún, la cuenta oficial Vocería Presidencial en la red X cortó ese fragmento de la conferencia para ridiculizar al periodista».

Qué pasó entre el vocero presidencial y el periodista

La solicitud de la entidad surgió a raíz del incidente ocurrido este jueves durante la conferencia de prensa habitual que el vocero realiza a diario desde la Casa Rosada. El protagonista fue el periodista acreditado por FM La Patriada, quien, en su turno, indagó sobre la posible pérdida de derechos laborales en caso de que avancen las propuestas de La Libertad Avanza (LLA).

«¿Cómo vería que el próximo gobierno que asuma tire todo por la borda y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos y tanto tiempo nos costó conseguir?«, preguntó el periodista radial.

Pero lo sorprendente fue que como respuesta, recibió nuevamente una pregunta: «Perdoname, ¿Qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir?«.

En respuesta, el periodista aclaró que su pregunta hacía referencia «a todas las leyes que hasta ahora rigen en la Argentina, a los derechos que plantea la CGT de los trabajadores».

Manuel Adorni adelantó que el Gobierno recibirá a una comitiva del FMI para renegociar el acuerdo

«Tu descripción es bastante genérica. No veo que lo que vos me hayas descrito, de manera genérica, donde se le está quitando derechos, conquistas, no recuerdo la definición exacta que usaste… Pero la verdad es que con un 45% de informalidad y no generando empleo de hace diez años, con salarios que rondan los 300 dólares no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo«, dijo Adorni.

De la misma manera, el funcionario minimizó la consulta y señaló que «está cuestión de los derechos ganados en materia laboral son los que más están a la vista que no han sido derechos y que ha sido una complicación».

Además, mencionó que «defender salarios miserables, defender la informalidad, dificultad para conseguir empleo de calidad más que derechos adquiridos son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas y que queremos recuperar».