FORMOSA – Diputado Zárate: «A comprovincianos lo dejan a la deriva en todo el territorio nacional»

El Diputado Provincial Osvaldo Zarate emitió un comunicado de prensa y se refirio a la medida del gobierno provincial, de no dejar regresar y entrar a la provincia de ciudadanos formoseños.

Zaarte dijo: «Es inhumano dejar a cientos de formoseños sin la posibilidad de regresar a su provincia,en vez de buscar alternativas válidas intenta culpar a otros de errores propios. Ahora se optó por no recibir mas a comprovincianos y dejarlos a la deriva en todo el territorio nacional«.

Continuó Zarate: «La excusa es mas bien de pichados que serias, mezclar a las personas de distintos puntos del país y no hacer el trabajo de aislamiento para determinar los días de salidas de unos y otros. Eso parece una falta que no podría haber cometido y sucedió por las impericias. Con las medidas se busca mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas del lugar donde están pasando la cuarentena».

Para finalizar Zárate dijo: «No estamos en contra de las medidas sanitarias adoptadas, sino de las condiciones del lugar donde se hospedan las personas que vienen de otros puntos del país. El ministro quiere hacer responsable a los abogados que realizaron la denuncia en nombre de los ciudadanos afectados. Creo que los organismos no están bien articulados y quizás solo se trata de eso,hay que ir para delante y no podemos dejar que formoseños estén sin poder regresar a la provincia. Debemos buscar soluciones y no buscar culpables en otros«.