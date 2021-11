Francia imploró una mayor cooperación europea y con el Reino Unido

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó este jueves a países vecinos, al Reino Unido y la Unión Europea (UE) a redoblar esfuerzos contra la inmigración ilegal y las bandas que lucran con ella, luego de que 27 personas murieran ahogadas al tratar de cruzar el Canal de la Mancha desde las costas de Francia hacia territorio británico.

Un día después del hundimiento del precario bote inflable en la peligrosa travesía marítima que separa a Francia del Reino Unido, el Gobierno británico pidió «un esfuerzo internacional coordinado» para hacer frente a los grupos criminales que organizan cruces ilegales del Canal.

Con la UE y el Reino Unido conmocionadas por el naufragio, la peor tragedia de este tipo en el canal desde que se llevan registros, Macron dijo que cuando los migrantes llegan a las costas de Francia para cruzar hacia el sur de Inglaterra «ya es demasiado tarde».

El Presidente dijo que su país desplegará drones para patrullar mejor la costa norte francesa y ayudar a rescatar a migrantes en el mar.

Sin embargo, también volvió a subrayar que Francia es un «país de tránsito» para los migrantes, que quieren radicarse en el Reino Unido, y agregó que es necesario un mayor esfuerzo colectivo.

«Necesitamos reforzar la cooperación con Bélgica, Países Bajos, Alemania, pero también con los británicos y con la Comisión» Europa, el ejecutivo de la UE, señaló Macron durante una visita a Croacia.

«Necesitamos una cooperación europea más fuerte», agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.

El líder francés describió a los muertos en el hundimiento, que ocurrió cerca de la norteña ciudad portuaria francesa de Calais, como «víctimas del peor sistema, el de los contrabandistas y traficantes de seres humanos».

Francia nunca tuvo tantas fuerzas movilizadas contra la inmigración ilegal y su compromiso es «total», dijo, pero también añadió que su país precisa más ayuda.

«Cuando estas mujeres y hombres llegan a las costas del Canal de la Mancha, ya es demasiado tarde», sostuvo.

Je veux redire l’émotion de la Nation à l’égard de ces femmes et ces hommes qui ont perdu la vie en mer pour fuir la misère, l’oppression politique, l’absence de libertés. Tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner les responsables qui exploitent la misère et la détresse. pic.twitter.com/w8dJzC1Z0e

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2021