Francia insiste en la posibilidad de despedir a un trabajador si no se vacuna – Télam

El Gobierno de Francia volvi a insistir con la necesidad de una ley que contemple el despido de un trabajador que no est vacunado contra la Covid-19, pese a que el Senado rechaz esa posibilidad el domingo pasado.

“Desebamos que la ley fijara de qu modo podra recurrirse al despido, afirmando sobre todo que ese despido no podra producirse antes de dos meses y que ira acompaado de las indemnizaciones para el empleado, el Senado elimin esa disposicin”, explic la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, citada por la agencia de noticias AFP.

El Parlamento francs aprob la vacunacin obligatoria para algunas profesiones, como el personal de salud, y la utilizacin del “pase sanitario”, en la mayora de los establecimientos pblicos como cafeteras, cines, discotecas, trenes y aviones.

La medida, que provoc manifestaciones en contra en todo el pas, debera entrar en vigor a principios de agosto.

Sin embargo, los legisladores rechazaron las sanciones inicialmente previstas para quienes no cumplan con las medidas, como el caso de poder despedir a un trabajador que an no se haya inmunizado.

Una decisin que, segn la ministra de Trabajo, reducir la proteccin de los empleados afectados.

“El objetivo es, en primer lugar, convencer de la vacunacin y facilitarla”, puntualiz.

Segn los especialistas, un despido por ese motivo, dictado en el marco del Cdigo de Trabajo, que obliga al empleador a justificar un motivo de peso para hacerlo, no es obvio y ser “probablemente marginal”.

Hasta el momento, 33,2 millones de personas en Francia, casi la mitad de su poblacin, estn completamente inmunizadas.