Francia registró más de 91.000 casos y alcanzó un nuevo récord

Francia registró este jueves más de 91.000 contagios de coronavirus en la última jornada, un nuevo récord absoluto de las infecciones diarias reportadas en el país desde el inicio de la pandemia.

Los indicadores superaron las expectativas del ministro de Salud, Olivier Verán, quien horas antes había advertido que las cifras del día «no eran buenas» y había estimado los casos en torno a los 88.000.

El máximo anterior era del 7 de noviembre de 2020, cuando se contaron 86.852 infecciones diarias.

En plena propagación desenfrenada de la variante Ómicron, el recuento oficial definitivo de su cartera contabilizó un total de 91.608 nuevos casos, según reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Además, el Gobierno reportó 179 muertes por Covid-19 en los hospitales durante las últimas 24 horas, mientras que la cifra de pacientes en terapia intensiva ascendió a 3.208, un aumento de 61 con respecto a la víspera.

Los números superaron los malos augurios de del ministro de Salud, Oliver Veran. Foto: Archivo



Ante esta situación, Verán volvió a alertar a la población frente a una cepa «extremamente contagiosa», que según señaló representa «una duplicación de los casos positivos prácticamente cada dos días».

La barrera de 100.000 infecciones diarias, prevista entre Navidad y fin de año, debería ahora alcanzarse «más cerca de Navidad que de Año Nuevo», advirtió el ministro, citado por el diario Le Monde.

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró confiado en que la campaña de refuerzo de la vacunación anti-Covid ayude a contener la quinta ola que atraviesa el país.

Por la mañana de este jueves, Macron invitó a sus compatriotas a respetar los llamados «gestos barrera» -como el distanciamiento o el uso de tapabocas- y a testearse antes de la Navidad.

Bonnes fêtes à tous !

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s’isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2021