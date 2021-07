Francia: ya exigen el “pase sanitario” obligatorio para ingresar eventos masivos – Télam

El Museo del Mar en la ciudad francesa de Biarritz pide a los visitantes mayores de 18 aos que presenten antes de ingresar un cdigo QR en su telfono celular o impreso.

El pasaporte sanitario para ingresar a cines, teatros, museos y eventos de ms de 50 personas comenz a regir en Francia, mientras que continan sumndose pases a este tipo de iniciativas para frenar la circulacin del coronavirus o incentivar la vacunacin, como Arabia Saudita a partir del mes prximo.

La obligatoriedad de presentar el certificado de vacunacin para ingresar a lugares pblicos en Francia tiene el doble objetivo de mitigar la expansin de la variante Delta, que ya provoc una cuarta ola de contagios, y cambiar la postura de aquellos que hasta el momento se niegan a inocularse.

De esta forma, desde este mircoles el ingreso a cines, teatros, museos y eventos de ms de 50 personas en Francia, como tambin a determinados eventos deportivos y ferias, est sujeto a estar inmunizado contra el virus.

Desde el principio de agosto, estas medidas se extendern a trenes de larga distancia, bares, restaurantes, centros comerciales y hospitales, precis la agencia de noticias Europa Press.

“Estamos en la cuarta ola. La variante Delta est ah, est en la mayora de la suba en un 140% de los casos en una semana. El 96% de los 18.000 positivos registrados este martes no fueron vacunados”, indic el primer ministro galo, Jean Castex, al explicar la medida.

“Toda la estrategia para evitar tener que tomar medidas ms fuertes es el pase sanitario y vacunar“, aadi en una entrevista con el canal TF1.

La misma seal televisiva mostr imgenes de un encargado del Museo del Mar en la ciudad francesa de Biarritz pidiendo a los visitantes mayores de 18 aos que presenten antes de ingresar un cdigo QR en su telfono celular o impreso.

Ese pase sanitario contra la Covid-19 informa si el poseedor complet la pauta de vacunacin, si est inmunizado o si dio negativo en un test PCR reciente.

Reaccin positiva

En paralelo, las autoridades mantienen algunas medidas como el cierre a las 11 de la noche de establecimientos abiertos al pblico como restaurantes y el uso de tapabocas para los empleados de estos locales, mientras est en estudio una ley que obliga a vacunarse al personal sanitario que impulsa el presidente Emmanuel Macron.

Ante crticas, Castex anunci que no se requerir el certificado de vacunacin para acceder a los colegios, a pesar de las peticiones del Consejo Superior de Salud Pblica para extender su uso en establecimientos educativos.

El funcionario anunci una semana de “pedagoga” para evitar las penalizaciones, pero tras este perodo de gracia “llegar el momento de las sanciones” para los que no cumplan con solicitarlo o aquellos que mientan en los datos.

Esta obligatoriedad del pase sanitario gener una reaccin positiva con cerca de 2 millones de personas registrndose para inmunizarse contra el coronavirus, de acuerdo a datos oficiales.

El Gobierno espera que cuatro millones de franceses recibirn su primera dosis durante la ltima semana de julio y otros cuatro millones en la primera semana de agosto, antes de reafirmar su objetivo de alcanzar los 40 millones de vacunados a finales de julio.

Pero la medida tambin provoc una reaccin negativa, con miles de personas saliendo el sbado pasado a la calle en Francia para protestar contra las nuevas medidas del Gobierno y varios centros de vacunacin fueron objeto de actos vandlicos.

Otros pases implementan la misma medida

Otros pases europeos como Italia y Alemania analizan tomar una medida sanitaria similar ante el rebrote de casos por la variante Delta, mientras que el Reino Unido ya indic que exigir el pase para lugares concurridos como clubes nocturnos.

Fuera del continente, la iniciativa tambin gana popularidad en los pases con una campaa de inmunizacin ms avanzada.

En ese marco, las autoridades de Arabia Saudita anunciaron que a partir del 1 de agosto prohibirn el acceso a espacios pblicos a aquellas personas que no hayan sido vacunadas contra el coronavirus, ante un aumento de los casos en el pas durante los ltimos das.

La decisin del Gobierno implica que aquellas personas que an no fueron inmunizados contra la Covid-19 no podrn acceder a espacios como mercados, restaurantes, tiendas y centros comerciales, segn indic diario local Arab News.

Arabia Saudita afirm el lunes que slo podrn salir del pas aquellos ciudadanos que hayan recibido las dos dosis de la vacuna y cuenten con la pauta completa, y argument como la razn principal la propagacin de las nuevas variantes.

China, por su parte, lanz en marzo su pasaporte sanitario digital para reactivar viajes internacionales, mientras que Israel, uno de los pases que ms rpido avanz en su campaa de inmunizacin, tambin expidi un “pase verde” que permiti a los vacunados ingresar a determinados lugares, como restaurantes y gimnasios.