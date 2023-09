Francisco alertó a los líderes mundiales acerca de la ‘catástrofe ecológica’

El papa Francisco advirtió sobre el desastre climático y la crisis de refugiados, como dos de los mayores retos a tratar, en un discurso por videoconferencia al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Es hora de trabajar juntos para detener la catástrofe ecológica antes de que sea demasiado tarde», declaró el Papa, de 86 años durante una videoconferencia con el expresidente estadounidense Bill Clinton, en la apertura de la Iniciativa Global Clinton de este año, informó la agencia de noticias AFP

"We are living through a changing epoch. Only together can we emerge from it better."

