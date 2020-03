Francisco le envió un mensaje a los empresarios ante la crisis global por la pandemia – Télam

Entrevista al Papa Francisco

En una entrevista por videollamada realizada esta semana con el periodista español, Jordi Evole, el Papa Francisco afirmó que “una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento más que despedir hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son grandes gestos los que hacen falta ahora”.

Francisco también se refirió también a quienes están en “la primera línea de fuego” en este combate contra el coronvirus. “Quiero decirle que los admiro, que me enseñan cómo comprometerse que le agradezco el testimonio. Médicos , enfermeras, voluntarios que tienen que dormir en las camillas porque ya no hay camas en los hospitales y no pueden salir para ir a sus casas. Esa es la vida que están llevando”.