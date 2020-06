Francisco pidió unidad en la Iglesia y que no haya critícas “por la espalda” – Télam

“Los primeros cristianos no culpaban a los demás. Rezaban. No decían, si Pedro hubiera sido más prudente… No hablaban mal de él, no lo criticaban, ni por la espalda”, planteó el pontífice este lunes al celebrar la denominada Solemnidad de San Pedro y San Pablo en el Vaticano.

“Rezaban por él. ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos?”, convocó Francisco ante un grupo de cincuenta fieles y diez cardenales que presenciaron la celebración.

Durante su homilía, en un mensaje hacia dentro de la Iglesia, Jorge Bergoglio, convocó a una veintena de nuevos arzobispos designados este año a ser “constructores de unidad”.

“Hoy se bendicen los palios, que se entregan al Decano del Colegio cardenalicio y a los Arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. El palio recuerda la unidad entre las ovejas y el Pastor que, como Jesús, carga la ovejita sobre sus hombros para no separarse jamás”, agregó en esa dirección.

“Siempre hay quienes destruyen la unidad”, lamentó luego Francisco, que enfrenta críticas de sectores conservadores desde el inicio de su pontificado, en marzo de 2013.