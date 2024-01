Francos advirtió al Congreso: «Si discutimos una ley todo el año, no entra un peso más»

El ministro del Interior, Guillermo Francos, pidió este domingo que el Congreso apruebe la Ley Ómnibus que será debatida en sesiones extraordinarias. Al respecto, advirtió que el país «no puede esperar cuatro años más», por lo que si se demora su aprobación, «no entra un peso más a la Argentina».

«No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado», manifestó el funcionario en diálogo con Radio Mitre. En esa línea, alertó que «si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, si no se para todo».

También se refirió al fallo judicial que suspendió las reformas laborales planteadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a favor de los amparos interpuestos por la CGT y la CTA, el cual consideró que no es «razonable ni lógico». «Quienes resuelven los temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive la Argentina», opinó.

Sobre el fuero laboral, criticó que «normalmente ha tenido mucha participación el sindicalismo y la política». Sumado a esto, afirmó que con sus fallos «genera un costo para el sistema productivo argentino muy alto porque, normalmente, son los jueces que fallan en favor de los trabajadores».

«No se construyen políticas públicas a largo plazo si no hay acuerdos para llevarlas adelante y una compresión clara de todos los sectores de cual es el punto de partida. Pareciera que saben que estamos en una situación difícil, pero no entienden la profundidad de la crisis«, analizó.

Y agregó: «Paralizar un intento de reforma para generar más actividad económica, para que se tome más gente, para que haya más trabajo… Si se ponen en la cabeza cuál es la gravedad de la situación que está viviendo el país, tal vez empecemos a comprender que esta vez sí hace falta tomar las normas que establece la Constitución para tratar los temas de necesidad y urgencia«.

Además, insistió en que «hay que sacar la norma rápido» debido a que «hay necesidad y urgencia». «Hay necesidad y urgencia ¿o no se entiende? Hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando», afirmó.

«Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley», señaló el ministro, quien también consideró que «esta vez hay una voluntad del pueblo argentino de hacer una transformación». Además, adelantó que desde el Ejecutivo están «haciendo un esfuerzo» para que la ley cuente con media sanción en enero.

El ministro del Interior opinó que, con la asunción de Milei, Argentina «se ha convertido en un faro de ideas totalmente contrarias a las que venían y que son absolutamente claras». En esa línea, destacó la «reacción positiva hacia el futuro» que generaron «una serie de medidas iniciales» tomadas por el Presidente y «orientadas a generar libertad económica» las cuales, a su criterio, produjeron «una reacción en todos los mercados».

Sin embargo, alertó sobre las consecuencias cuando comenzaron las dudas en torno al DNU o la Ley Ómnibus: «Bajaron los bonos argentinos en el mundo y subió el riesgo país». «El Presidente tiene mucho coraje, y despertó una esperanza en la sociedad argentina, que está dispuesta a bancar el periodo difícil que se viene», expresó. Por el contrario, describió a la política argentina actual como un «chiquero» donde «cada uno mira donde comer y no se soluciona nada».

«Lo que plantea el Presidente es: ‘Señores, estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó’. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir», explicó al justificar las medidas anunciadas por el Gobierno.

Finalmente, desmintió los rumores que circulaban sobre su posible renuncia al frente de la cartera del Interior. «Toda la semana operaron con que yo me iba. Es una campaña orquestada para hacer pensar que Milei no tiene capacidad de diálogo o que no podrá llevar adelante sus políticas», indicó. Asimismo, aclaró que tiene una «excelente relación» con el Presidente, su hermana Karina y con el resto del gabinete de ministros.

