Fue liberada la mujer británico-iraní detenida hace seis años

La británico-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, detenida en Irán hace casi seis años, donde fue condenada a prisión por sedición, fue liberada y se dirigía este miércoles hacia el Reino Unido para reencontrarse con su esposo y su pequeña hija.

Así lo anunció la diputada laborista británica Tulip Siddiq, quien escribió en la red social Twitter que Zaghari-Ratcliffe estaba en el aeropuerto de Teherán volviendo al Reino Unido.

Nazanin is at the airport in Tehran and on her way home.

I came into politics to make a difference, and right now I’m feeling like I have.

More details to follow. #FreeNazanin

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 16, 2022